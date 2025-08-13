Championnat de l’ASEAN féminin de football 2025 : le Vietnam a dominé 1-0 la Thaïlande

Le 12 août au soir, au stade Lạch Tray (Hai Phong), l’équipe nationale féminine du Vietnam a battu la Thaïlande 1-0 lors du match phare de la dernière journée du groupe A du Championnat d’Asie du Sud-Est féminin 2025, s’emparant ainsi de la première place du groupe et validant sa qualification pour les demi-finales en tant que leader.

>> Football : les U23 du Vietnam établissent un record historique en Asie du Sud-Est

>> Championnat de l’ASEAN féminin de football : le Vietnam surclasse l’Indonésie

>> Championnat de l’ASEAN féminin de football 2025: le Vietnam doit marquer les esprits

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Avant la rencontre, le Vietnam et la Thaïlande étaient déjà qualifiés pour les demi-finales, ayant tous deux remporté leurs deux premiers matchs. La Thaïlande occupait provisoirement la première place grâce à une meilleure différence de buts (+14 contre +13 pour le Vietnam), obligeant les joueuses de l’entraîneur Mai Duc Chung à s’imposer pour prendre la tête du groupe.

L’équipe féminine vietnamienne était considérée comme légèrement supérieure dans la maîtrise du ballon et l’organisation offensive, avec des atouts comme Hai Yên, Bich Thuy, Van Su et Tuyêt Dung. Toutefois, l’absence probable de la milieu de terrain Duong Thi Vân, blessée, affaiblissait quelque peu l'entrejeu. Côté thaïlandais, le trio composé de Kanjanathat Phomsri, Madison Casteen et Janista Jinantuya représentait une menace sérieuse grâce à leur vitesse et leur capacité d’accélération.

Dès le coup d’envoi, les Vietnamiennes, évoluant à domicile, sont entrées sur le terrain avec confiance, exerçant une pression constante et se créant plusieurs occasions nettes. Après de nombreuses opportunités manquées, le tournant du match est survenu à la 35e minute : à la suite d’une attaque rapide sur le flanc gauche, Huynh Nhu a dribblé avec finesse une défenseure thaïlandaise avant de délivrer un centre précis. Trân Thi Thu Thao, parfaitement lancée, conclu d’un tir imparable, ouvrant le score pour le Vietnam (1-0).

Photo : VNA/CVN

Dans le reste du match, les deux équipes ont continué à jouer avec intensité, mais aucun autre but n’a été inscrit. Score final : 1-0 pour le Vietnam, qui termine ainsi la phase de groupes avec 9 points, devançant la Thaïlande pour prendre la première place du groupe A et se qualifier pour les demi-finales.

Le Championnat se déroule du 6 au 20 août à Hai Phong et réunit les huit meilleures équipes de la région. Le tournoi se déroule selon un format de poule en deux groupes, les meilleures équipes se qualifiant pour les demi-finales.

Le Vietnam est dans le groupe A avec la Thaïlande, le Cambodge et l’Indonésie. Le groupe B comprend les Philippines, le Myanmar, l’Australie et le Timor-Leste.

VNA/CVN