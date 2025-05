Le Vietnam fait sensation avec une médaille d'or aux Championnats d'Asie de canoë

L'équipe vietnamienne de canoë a fait forte impression lors des Championnats d'Asie de canoë-kayak en ligne 2025 de la Confédération asiatique de canoë, remportant une médaille d'or, quatre d'argent et une de bronze.

Photo : thethao247.vn

L'équipe vietnamiennea ainsi été classée troisième au classement général.

La médaille d'or a été remportée lors de l'épreuve mixte C4 hommes-femmes, où quatre pagayeurs vietnamiens - Pham Hông Quân, Bùi Thi Yên, Ma Thi Thuy et Hiên Nam - ont surpassé leurs adversaires chinois et kazakhs pour remporter une victoire décisive. Ce triomphe témoigne non seulement des progrès exceptionnels du canoë-kayak vietnamien, mais a également gagné le respect de toute l'Asie.

Par ailleurs, dans l'épreuve féminine de C2 1.000 m, le duo Nguyên Thi Huong et Nguyên Hông Thai a fait preuve d'une détermination remarquable, ne devançant que la Chine, pays hôte, pour remporter la médaille d'argent.

Diêp Thi Huong a brillé dans l'épreuve féminine du C1 500 m, décrochant une nouvelle médaille d'argent, terminant derrière la concurrente chinoise et devant l'athlète kazakhe.

La troisième médaille d'argent du Vietnam a été remportée par Diêp Thi Huong et Nguyên Thi Huong dans l'épreuve du C2 500 m, tandis que la quatrième médaille d'argent a été remportée par Nguyên Hông Thai dans l'épreuve du C1 500 m.

Nguyên Thi Huong et Diêp Thi Huong ont remporté une médaille de bronze dans l'épreuve du C2 200 m.

Ces résultats impressionnants reflètent l'investissement stratégique du Vietnam et sa solide stratégie de développement du canoë-kayak. Ils constituent un tremplin essentiel vers des compétitions de plus grande envergure telles que les Jeux asiatiques et les Jeux olympiques.

L'équipe, composée de cinq entraîneurs et de 20 athlètes, a participé au championnat qui s'est tenu à Nanchang, en Chine, du 5 au 10 mai.

VNA/CVN