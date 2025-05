Le Vietnam créera toutes les conditions favorables aux investisseurs kazakhs

Dans le cadre de sa visite d’État au Kazakhstan, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a participé le 6 mai à Astana à une table ronde réunissant des entreprises des deux pays. Il a affirmé que le Vietnam créerait toutes les conditions favorables pour permettre aux investisseurs kazakhs d’investir et de faire des affaires avec succès sur son territoire.

Photo : VNA/CVN

"Le Vietnam considère le succès des entreprises kazakhes sur son sol comme son propre succès et sa fierté", a déclaré le leader du Parti. Il a exprimé l’espoir que les milieux d’affaires des deux pays sachent tirer parti de leurs atouts pour établir des chaînes de valeur reliant les deux économies au marché mondial, en vue de renforcer les investissements et la coopération commerciale à l’avenir.

Tô Lâm a souligné que les deux pays disposaient de nombreuses conditions favorables pour développer leur coopération en matière d’investissement et de commerce.

Il a rappelé que le Vietnam et le Kazakhstan sont tous deux membres de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, ce qui constitue un cadre propice au renforcement de leur coopération, à l’approfondissement de leurs relations économiques et commerciales, ainsi qu’à l’augmentation du commerce bilatéral.

Il a également indiqué que les principales compagnies aériennes vietnamiennes, telles que Vietnam Airlines et Vietjet Air, envisageaient l’ouverture de lignes aériennes directes vers le Kazakhstan. Par ailleurs, le Kazakhstan exploite avec succès un centre financier international à Astana tandis que le Vietnam développe des centres similaires à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

De son côté, le vice-Premier ministre kazakh, Yermek Kosherbayev, a souligné que les relations entre le Vietnam et le Kazakhstan s’étaient développées de manière continue tant au niveau bilatéral que multilatéral. Toutefois, selon lui, la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement reste en deçà du potentiel, des forces et des besoins respectifs des deux pays.

Photo ; VNA/CVN

Il a affirmé que le Kazakhstan offrait de nombreuses opportunités aux investisseurs vietnamiens, notamment dans la création de coentreprises dans les domaines de la production et de la transformation agricoles, l’application de technologies d’économie d’eau et d’innovation en agriculture, la transformation numérique et le développement des infrastructures numériques.

Yermek Kosherbayev a indiqué qu’en tant que pays avancé dans le domaine des services de la technologie de l'information, le Kazakhstan souhaitait renforcer sa coopération avec le Vietnam dans le développement de l’e-gouvernement, l’échange d’expériences, la mise en œuvre de services numériques de nouvelle génération et l’intégration de l’intelligence artificielle dans la gestion publique.

Il a appelé les partenaires vietnamiens à exploiter pleinement le potentiel existant pour développer leurs activités au Kazakhstan, tout en affirmant l’engagement du gouvernement kazakh à être un partenaire fiable et stable.

Photo : VNA/CVN

Il s’est déclaré convaincu que la coopération bilatérale continuerait de s’intensifier, ouvrant de nouvelles perspectives pour le renforcement des relations, l’élargissement des échanges commerciaux et la promotion de l’innovation.

À cette occasion, le chef du Parti, Tô Lâm, le vice-Premier ministre kazakh Yermek Kosherbayev et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien Bùi Thanh Son ont assisté à la cérémonie de remise de plusieurs documents de coopération entre les deux parties.

VNA/CVN