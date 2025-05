Boom des investissements étrangers au Vietnam, porté par l’industrie manufacturière

>> Croissance verte, la voie vers le développement durable

>> Le Vietnam espère renforcer sa coopération pétrolière et gazière avec l'Algérie

>> Plusieurs entreprises canadiennes veulent explorer le marché vietnamien

Bien que les nouveaux capitaux aient diminué de 23,8%, à 5,59 milliards de dollars, les extensions de capital dans les projets existants ont connu une augmentation significative, multipliée par près de 3,9 pour atteindre 6,4 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

De même, les apports en capital et achats d’actions ont plus que doublé, s'élevant à 1,83 milliard de dollars (2,1 fois plus qu'à la même période l'an dernier).

Le montant des décaissements s’est élevé à 6,74 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 7,3 % sur un an.

La FIA a souligné que les flux d’IDE vers le Vietnam continuaient d’augmenter malgré la volatilité mondiale, illustrant la confiance des investisseurs dans le climat d’affaires du pays.

Les investisseurs asiatiques sont restés les principaux contributeurs aux flux d’IDE au Vietnam. Singapour est arrivé en tête avec 3,2 milliards de dollars, suivi par la République de Corée avec plus de 2,8 milliards. La Chine, le Japon et Hong Kong (Chine) ont complété le top 5.

Photo: VNA/CVN

L’industrie manufacturière et de transformation a été le premier pôle d’attraction des IDE pendant cette période, captant 8,9 milliards de dollars, soit une forte progression de 35,1% sur un an. Le secteur immobilier s’est également distingué avec une hausse de 61,9%, atteignant près de 2,83 milliards de dollars. Sont venus ensuite les activités professionnelles, scientifiques et technologiques (611 millions de dollars) et les services d’hébergement et d’alimentation (352 millions de dollars).

En termes de localisation, Bac Ninh est arrivée en tête avec 2,69 milliards de dollars, suivie par Dong Nai (1,52 milliard) et Hô Chi Minh-Ville (1,48 milliard). Hanoï, Ba Ria-Vung Tau et Ha Nam ont complété le groupe des destinations privilégiées pour les IDE.

VNA/CVN