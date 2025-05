Les investisseurs étrangers se maintiennent et se renforcent au Vietnam

>> L’imposition américaine ne freine pas les investissements étrangers au Vietnam

>> Bestway International inaugure une usine de 300 millions de dollars à Cân Tho

Photo : VNA/CVN

La transformation de l’agriculture vietnamienne est une réussite majeure. La première rénovation a réussi parce qu’elle a donné aux agriculteurs les moyens de devenir des agents de changement. La nouvelle ère du Vietnam exige aujourd’hui une coopération similaire entre le gouvernement, les entreprises, les agriculteurs et les partenaires de développement.

Alors que le Vietnam met en œuvre son ambitieuse stratégie de croissance verte, l’agriculture doit être au cœur de la transformation. Les avantages potentiels sont énormes : une économie rurale florissante, un leadership mondial dans la production alimentaire durable et des progrès continus vers un statut de pays à revenu élevé.

L’agriculture est au cœur de la transformation

En adoptant l’innovation et en veillant à ce qu’aucun agriculteur ne soit laissé pour compte dans la révolution numérique, le Vietnam peut écrire le prochain chapitre de sa remarquable histoire de développement – un chapitre où la technologie, la tradition et la durabilité prospèrent ensemble.

Avec le soutien de partenaires comme le FIDA, les agriculteurs vietnamiens peuvent devenir les leaders d’une agriculture numériquement autonome et intelligente face au climat. Ils ont démontré leur capacité à nourrir la nation et, désormais, avec les bons outils et les bonnes politiques, ils peuvent être les pionniers d’un mouvement mondial vers une production alimentaire durable, créant ainsi un précédent pour les générations futures. Ensemble, nous pouvons construire un paysage agricole résilient et prospère qui non seulement répond aux besoins d’aujourd’hui, mais protège également l’avenir.

Vietnam, centre commercial en pleine croissance en Asie du Sud-Est

Grâce à sa situation stratégique, le Vietnam est considéré comme un centre commercial en pleine croissance en Asie du Sud-Est. Nous prévoyons que le secteur de la logistique appliquera à l’avenir de plus en plus la technologie, le développement durable et l’innovation pour améliorer l’efficacité et la connectivité.

Photo : VNA/CVN

La forte croissance économique du Vietnam est un facteur clé qui stimule le secteur de la logistique. À mesure que l’économie se développe, le besoin de services logistiques efficaces pour servir le commerce, le commerce électronique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement augmente également. Ce développement a attiré de nombreux investissements nationaux et étrangers, contribuant à améliorer les infrastructures et les capacités logistiques.

En outre, les récentes réformes réglementaires jouent également un rôle important dans la création d’un environnement plus favorable au secteur de la logistique. Un exemple typique est la participation du Vietnam à des accords de libre-échange (ALE), tels que le Partenariat économique régional global (RCEP), qui contribue à élargir les marchés, à réduire les barrières commerciales, à promouvoir la circulation des marchandises et à accroître les activités logistiques.

En 2025, FedEx renforcera son soutien au marché du commerce électronique vietnamien, améliorera la transformation numérique pour simplifier les processus d’expédition et favorisera l’application de l’IA et de l’apprentissage automatique.

Réduire les barrières administratives

Le secrétaire général Tô Lâm s’est fixé comme objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres au cours de la période 2026-2030. Pour atteindre cet objectif, la demande d’électricité doit augmenter de 1,5 fois (par rapport à la croissance du PIB) ou même plus si l’on vise la neutralité carbone.

Ces derniers temps, le Vietnam a réalisé des progrès significatifs, notamment sur le plan législatif. L’un des points notables est la promulgation de la loi sur l’électricité (modifiée), en vigueur à partir de début 2025. Les modifications apportées aux dispositions relatives au développement des énergies renouvelables, aux marchés de l’électricité compétitifs et à l’intégration de nouvelles sources d’énergie visent à renforcer l’applicabilité et l’efficacité de la loi, en garantissant que les politiques de développement de l’électricité sont cohérentes avec les autres politiques pertinentes et le cadre juridique général.

Outre la réforme législative, le gouvernement restructure activement ses opérations, dans le but de créer une structure gouvernementale plus efficace et plus réactive, d’accélérer la prise de décision et de réduire les barrières administratives, au bénéfice des entreprises et des citoyens.

Nous avons une grande confiance dans la croissance du Vietnam. Nous continuerons à réaliser des investissements CAPEX à petite échelle pour augmenter notre empreinte, contribuant ainsi aux objectifs de transition énergétique et de neutralité carbone du Vietnam.

NDEL/VNA/CVN