Plus de 6.000 spectateurs découvrent Mua do en France

Mua do (Pluie rouge) a été choisi pour être projeté lors de la cérémonie de clôture de la Semaine du cinéma vietnamien - Voyage de la Lumière, organisée à Paris. Portant un regard sensible sur la guerre du Vietnam, le film a profondément ému le public et laissé une impression durable auprès des chercheurs, des cinéastes et des spectateurs européens.

La Semaine du cinéma vietnamien - Voyage de la Lumière s’est achevée par une cérémonie de clôture solennelle et chaleureuse au cinéma Pathé Palace.

La soirée a réuni Pham Thi Kim Yên, conseillère à l’ambassade du Vietnam en France, le Professeur Nguyên Duc Khuong, directeur exécutif de l’EMLV (France) et président d’AVSE Global, ainsi que de nombreux artistes et réalisateurs renommés venus du Vietnam et de France, parmi lesquels la réalisatrice Dang Thai Huyên, les acteurs Dô Nhât Hoàng et Lê Hạ Anh, et Laure Cazeneuve, directrice du jury et des relations extérieures du Festival de Cannes.

À cette occasion, Mua do a été retenu pour la projection de clôture, marquant un temps fort de l’événement. Le film, ayant battu des records au box-office vietnamien a été présenté au public européen en tant que représentant du Vietnam dans la course aux Oscars et a su toucher les spectateurs bien au-delà de son contexte national. Bien qu’ancrée dans une histoire profondément vietnamienne, l’œuvre aborde des thèmes universels - la douleur et les pertes liées à la guerre, l’amour, l’espoir et la renaissance - auxquels chacun peut s’identifier.

L’accueil enthousiaste réservé au film témoigne de la capacité croissante du cinéma vietnamien à raconter ses propres histoires tout en touchant le cœur du public international. "Ce qui m’a le plus marquée, c’est avant tout la valeur artistique du film. Mais au-delà de cela, le message de paix qui se dégage de la conclusion - une paix née après tant de souffrances - est profondément fort. Le film montre que, malgré les pertes immenses, des hommes ont su se retrouver autour de la table des négociations, à travers les Accords de Genève et de Paris, pour ramener la paix", a confié Ache Ahmat Moustapha, sociologue et réalisatrice, à l’issue de la projection.

Pour Alain-Cyril Barioz, Professeur d’histoire-géographie à Paris, l’image symbolique du Vietnam en forme de S constitue un moment de silence chargé d’émotion. "Le film s’achève sur une scène finale d’une grande force symbolique, lorsque le foulard de la jeune femme - déchirée entre deux hommes - dessine la lettre “S”, évoquant la silhouette du Vietnam. Cette image de clôture offre au spectateur le recul nécessaire pour méditer sur une histoire poignante, faite de liens émotionnels entre des hommes et une femme, mais aussi de solidarités humaines plus larges", a-t-il souligné.

Prenant la parole lors de la cérémonie de clôture, Mme Kim Yên a insisté sur le fait que cette semaine du cinéma ne constituait pas seulement une série de projections, mais un véritable voyage, une invitation adressée au public à découvrir et redécouvrir le Vietnam à travers le regard de ses cinéastes. "Chaque film, chaque discussion et chaque rencontre avec les artistes est l’occasion de célébrer la créativité, la résilience et l’âme vietnamiennes", a-t-elle déclaré.

La Semaine a attiré plus de 6.000 spectateurs venus de France et de près de 20 pays, présentant 17 œuvres majeures du cinéma vietnamien et réunissant plus d’une centaine d’acteurs et de réalisateurs de renom vietnamiens et français autour de cet événement exceptionnel.

L’édition 2025 de la Semaine du cinéma vietnamien - Voyage de la Lumière à Paris a été coorganisée par l’Association pour la promotion et le développement du cinéma vietnamien (VFDA) et l’organisation AVSE Global, sous le haut patronage de l’ambassade du Vietnam en France.

Au-delà de l’accueil enthousiaste du public international et des rencontres professionnelles approfondies, l’événement a non seulement mis en valeur la richesse artistique des œuvres vietnamiennes, mais également ouvert de nouvelles perspectives de développement à long terme.

À travers cette initiative cinématographique, l’image du pays et du peuple vietnamiens a été largement promue, contribuant à diffuser l’identité culturelle vietnamienne à l’échelle mondiale. L’événement a également constitué une plateforme propice au renforcement de la coopération entre le Vietnam et l’Europe dans les domaines artistique et cinématographique, en élargissant les opportunités d’échanges, de coproduction et de formation à dimension internationale.

Texte et photos : Gia Linh - Câm Sa/CVN