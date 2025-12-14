Un trésor vieux de près de 400 ans à la pagode Keo

Au cœur de la pagode Keo,joyau architectural du Nord, la statue Tuyêt Son incarne l’ascèse du Bouddha Shakyamuni. Sculptée il y a près de quatre siècles par des artisans géniaux, elle symbolise une maîtrise technique unique. Les services compétents préparent son inscription au titre de trésor national.

La pagode Keo (anciennement appelée pagode Thân Quang), située dans la commune de Vu Tiên, province de Hung Yên, est l’une des plus célèbres du Vietnam, reconnue vestige national spécial en 2012. Édifiée sur une plaine bordant le fleuve Rouge, elle reflète les caractéristiques architecturales, culturelles et religieuses du Nord du pays. Dédiée au Bouddha, au saint Duong Không Lô (de son vrai nom Duong Minh Nghiêm, né en 1016 à Ninh Binh) et aux fondateurs de l’ouvrage, elle traverse les siècles comme un témoignage vivant.

Après cinq siècles d’existence, la pagode Thân Quang fut balayée par une crue dévastatrice en 1611. Les habitants locaux se mobilisèrent pour sa reconstruction, confiée au maréchal Hoàng Nhân Dung sous la dynastie des Lê - Trinh (1533-1789). Le seigneur Trinh Giang (1711-1762) fournit 100 troncs de bois de lim (bois de fer - erythrophleum fordii), complétés par les dons des villageois. Conçu par Nguyên Van Tru, l’ouvrage mobilisa 42 équipes d’artisans pendant 28 mois, achevé en novembre 1632. Malgré des restaurations, la pagode conserve fidèle-ment le style Lê Trung Hung du XVIIe siècle, avec 17 bâtiments sur 5,8 ha.

Architecture remarquable

L’axe principal nord-sud, du portail extérieur au clocher, suit les principes du feng shui, formant une voie sacrée.

Le portail intérieur se distingue par ses portes sculptées de dragons, symbole artistique typique de l’époque des Lê postérieurs (1427-1789) et déjà classé trésor national depuis 2017 (dimensions : 226 x 244 x 7 cm, en bois). Le clocher, culminant à 11,04 m, est assemblé entièrement en bois de lim sans clous, avec douze toits courbes ; Guinness Vietnam le reconnaît comme le plus haut clocher en bois ancien du pays.

L’autel d’encens (huong an), trésor national depuis 2021, impressionne par ses dimen-sions (227 cm de long, 156 cm de large, 153 cm de haut). Ses sculptures minutieuses sur le plateau, la structure et les pieds allient complexité et symétrie, révélant la précision des artisans du XVIIe siècle. Ces éléments font de la pagode un ensemble architectural exceptionnel, préservé au milieu du développement moderne de Hung Yên.

Un chef-d’œuvre unique

La statue Tuyêt Son représente le Bouddha Shakyamuni pendant ses années d’ascèse - six ou sept ans selon les traditions - sur le mont Tuyêt, avant son illumination. Lors de cette période, il abandonna tout confort, se nourrissant d’un grain de riz et de sésame par jour, ou de feuilles et de rosée, pour méditer sur la souffrance et la libération. Son corps émacié, os saillants, côtes visibles, sternum apparent, orbites profondes, pommettes hautes et abdomen creusé, exprime une détermination sereine, sans tristesse, irradiant sagesse et tranquillité.

La statue Tuyêt Son est l’un des chefs-d’œuvre les plus singuliers de la sculpture traditionnelle vietnamienne. Contrairement à de nombreuses statues réalisées en bois, en bronze ou en pierre, celle-ci a été façonnée à partir d’un mélange très particulier. Sculptée en bois de jacquier - durable, léger et résistant aux termites -, la statue est recouverte de couches de laque selon une recette secrète. Ce mélange inclut feuille d’argent, eau de chaux claire, suie, mélasse et cendres de paille brûlée, dans des proportions perdues aujourd’hui. Malgré des matériaux modestes, elle reste presque intacte après près de 400 ans, conservant sa couleur profonde. Ce savoir-faire fusionne philosophie bouddhique, réalisme anthropométrique et esthétique unique.

Selon Nguyên Thi Duyên, guide sur le site, la statue rayonne d’une lumière intérieure, révélant la beauté de la sagesse. Au-delà de son art, elle porte une valeur philosophique et spirituelle inestimable. Du tintement des cloches au reflet des toits sur le lac, en passant par ce regard contemplatif, la pagode crée un espace sacré apaisant.

La candidature au titre de trésor national vise à préserver ce patrimoine, grâce aux gardiens dévoués qui racontent son histoire. Témoin paisible du passé au cœur d’un Vietnam en mutation, la pagode Keo offre aux visiteurs la quintessence de l’architecture, de la sculpture et du bouddhisme vietnamiens.

