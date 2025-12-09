La diaspora vietnamienne en France célèbre le cinéma national



Au Centre culturel du Vietnam en France, une rencontre s’est tenue le 7 décembre (heure locale) entre des délégations de cinéastes et la communauté vietnamienne. L’événement a permis aux réalisateurs et artistes de présenter leur travail, d’évoquer leurs difficultés et d’écouter le regard porté par la diaspora sur le cinéma national.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a exprimé sa fierté et son émotion après la cérémonie d’ouverture de la Semaine "Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière", organisée le 5 décembre au soir à Paris. La forte présence de la diaspora et d’amis internationaux, remplissant les trois niveaux du Grand Rex - le plus grand cinéma d’Europe - a témoigné de l’enthousiasme du public pour le cinéma vietnamien.

Cette série d’événements et de projections vise à raconter au public international "l’histoire du Vietnam". Chaque film présenté durant la Semaine constitue une "séquence" illustrant le développement du pays au cours des cinquante dernières années.

Un développement spectaculaire

Ngô Phuong Lan, présidente de L’Association vietnamienne pour le développement du cinéma (Vietnam Film Development Association - VFDA), a confié son émotion lors de cette "première escale" du cinéma vietnamien dans la capitale mondiale de la lumière et du cinéma.

Selon elle, le marché national connaît une évolution spectaculaire qui surprend même les professionnels aguerris. Elle rappelle qu’à la fin de 2023, les films hollywoodiens - auparavant près de 70% du marché vietnamien - n’en représentaient plus que 15%, tandis que les productions vietnamiennes atteignaient près de 70% dans cette année. Elle a souligné que les projets cinématographiques français tournés au Vietnam dans les années 1990 ont jeté les bases du rapprochement avec le public français et européen.

Plus de trente ans ont passé avant qu’un événement d’une telle ampleur, structuré et régulier, puisse être organisé. Les cinéastes vietnamiens ont présenté leurs œuvres à Paris, ouvrant ainsi une voie qu’il faudra désormais poursuivre de manière continue, en portant une "voix vietnamienne" capable de toucher le public international.

Les artistes présents ont partagé leurs réflexions sur leur processus créatif, l’intégration de la culture vietnamienne dans chaque scène, et leur ambition de faire rayonner le cinéma national au-delà des frontières.

Selon le lieutenant-colonel Trân Nam Chung, directeur du Cinéma de la Police populaire, le succès du film Tu chiên trên không (Bataille mortelle dans le ciel) constitue à la fois une avancée importante et une nouvelle pression pour les productions futures.

La jeune actrice Kaity Nguyên a exprimé l’espoir que la Semaine du cinéma vietnamien devienne, pour les Vietnamiens de France, un petit rappel du pays natal. L’acteur Bao Dinh s’est dit touché par l’accueil chaleureux du public français pour les classiques du cinéma vietnamien ainsi que pour les œuvres inédites, voyant cette réaction comme une source d’énergie pour toute l’équipe artistique.

L’acteur Hiêu Nguyên, présent dans Tu chiên trên không et Mua do (Pluie rouge), a confié être honoré de s’inscrire dans la continuité des générations précédentes qui ont permis à la culture vietnamienne de franchir les frontières. Il souhaite approfondir sa formation en France pour enrichir son travail au Vietnam.

Engagement dans les films historiques

Le film Mua do, produit par le Cinéma de l’Armée populaire, présente à Paris l’image du "soldat de l’Armée de l’Oncle Hô". Selon l’équipe, il s’agit de la production la plus ambitieuse de ces vingt dernières années.

Particularité notable : ce film marqué par de nombreuses scènes de bataille a été réalisé majoritairement par une équipe de femmes soldats. Malgré les conditions difficiles de tournage, l’équipe est restée fidèle à sa mission : poursuivre la création de films historiques pour mieux faire connaître l’histoire et les sacrifices des générations passées.

Avec près de dix millions d’entrées au Vietnam, sa promotion sur un marché majeur comme Paris représente un formidable levier pour diffuser l’image du pays et de son peuple.

La rencontre a également réuni des acteurs vétérans, apportant un regard plus philosophique sur l’art et le lien avec la communauté. L’Artiste Émérite Huu Muoi s’est dit privilégié d’avoir participé à un film considéré comme une étape majeure du cinéma vietnamien d’après-guerre, dont "l’âme cinématographique "reste vive. Il a salué le talent du réalisateur Dang Nhât Minh, qui raconte l’histoire par les silences, le rythme des souvenirs et la voix intérieure des personnages.

L’actrice Tú Oanh a indiqué que deux des dix-sept films sélectionnés durant la Semaine comptaient sa participation. Les projections de "Tuong vê huu" (Un Général à la retraite), du réalisateur et Artiste du Peuple, Nguyên Khac Loi, et de "Mua trên cánh buom" (Ne pleure pas, papillon) de la jeune réalisatrice Duong Diêu Linh, ont rapidement affiché complet.

L’actrice Tú Oanh s’est dite émue de voir des Vietnamiens de la diaspora venir d’autres pays européens pour partager l’ambiance du cinéma vietnamien à Paris. Elle a salué l’esprit d’innovation des jeunes professionnels - réalisateurs, directeurs de la photographie, designers, responsables artistiques - preuve que le cinéma vietnamien peut entièrement leur faire confiance. Une génération ouverte sur le monde mais attachée à préserver la tradition et "l’âme vietnamienne".

La rencontre s’est conclue dans une atmosphère chaleureuse, animée par de nombreuses questions du public français et vietnamien sur l’innovation du langage cinématographique, la production, les effets spéciaux, le parcours du cinéma indépendant et la préservation de l’identité culturelle. L’événement a réuni de nombreux visages emblématiques du cinéma vietnamien et des artistes vietnamiens établis en Europe.

Marqué par une mise en scène spectaculaire, des salles combles et des œuvres porteuses de valeurs artistiques durables, la semaine "Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière" à Paris constitue un encouragement pour les cinéastes et les artistes à élargir leur créativité et rapprocher l’image du Vietnam du public international.

