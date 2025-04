La demande touristique des Russes au Vietnam en forte hausse

L'Association des tour-opérateurs russes (ATOR) constate une augmentation du nombre de touristes russes au Vietnam, non seulement en automne et en hiver, mais aussi pendant les vacances de mai et d'été.

>> Le potentiel touristique de Khanh Hoà mis en avant en Russie

>> Un vol charter amène des touristes russes à Nha Trang

Photo : VNA/CVN

La présidente de l'ATOR, Maya Lomidze, a déclaré que l'augmentation résultait de plusieurs facteurs, notamment la demande refoulée pendant des années, la reprise des vols directs entre les deux parties et l'augmentation du rouble.

Selon les estimations de l’ATOR, le Vietnam sera certainement dans le top 10 des destinations estivales, peut-être même dans le top 5.

Les vols directs entre la Russie et le Vietnam ont repris après une longue suspension en raison de la pandémie de COVID-19. Aeroflot a ouvert des vols directs vers Nha Trang depuis le 22 mars dernier. De son côté, Vietnam Airlines prévoit de rétablir la liaison Moscou - Hanoï en mai.

Parallèlement, Azur Air et Pegas Touristik élargissent leurs programmes charters.

Le consul général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Timur Sadykov, a exprimé l'espoir que les vols stimuleront le tourisme, à un niveau égal et même supérieur à celui devant la pandémie de COVID-19, contribuant ainsi à renforcer les relations entre les deux pays.

Selon Travelata.ru, les ventes de circuits touristiques ont augmenté de 9% en février et de 5% en mars. Sletat.ru a enregistré une multiplication par 3,4 de ses ventes de voyages au Vietnam entre le 1er février et le 18 mars, tandis que Level Travel a annoncé une multiplication par quatre en mars. Cela fait du Vietnam la destination qui connaît la croissance la plus rapide, surpassant la Thaïlande, l’Indonésie et d’autres pays de la région.

Yandex Travel a enregistré une augmentation de 49% des ventes de billets d'avion en glissement annuel et le prix moyen d'un vol est de 81.000 roubles (environ plus de 950 dollars).

La plateforme de réservation d'hôtels Ostrovok a classé le Vietnam comme la destination à la croissance la plus rapide, avec une hausse de 25% des réservations depuis le début de mars 2025 par rapport à la même période de l'année dernière.

En 2024, le nombre de touristes russes visitant le Vietnam a connu une hausse significative de 84,9%, atteignant 232.300 visiteurs.

VNA/CVN