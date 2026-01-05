Visite et félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du fondateur du bouddhisme Hoa Hao

Une délégation des autorités de la province d’An Giang, conduite par Lê Van Phuoc, vice-président du Comité populaire provincial, s'est rendue ce 5 janvier à la pagode An Hoa (commune de Phu Tan) pour présenter ses vœux au Comité central d’administration de la Sangha du bouddhisme Hoa Hao, à l’occasion du 106 e anniversaire de la naissance de son fondateur, Huynh Phu So.

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants provinciaux, Lê Van Phuoc a adressé ses vœux de joie et de sérénité aux dignitaires, à la famille Huynh ainsi qu’à l’ensemble des fidèles.

À cette occasion, il a présenté le bilan socio-économique d'An Giang pour l'année 2025 et les orientations pour 2026, tout en saluant l'engagement exemplaire des bouddhistes Hoa Hao. Il a particulièrement souligné les effets positifs des œuvres caritatives - telles que la construction de maisons de solidarité et de ponts ruraux, l'assistance médicale gratuite et la protection de l'environnement - qui ont contribué activement à l’amélioration des conditions de vie locales.

Le dirigeant provincial a encouragé les bouddhistes Hoa Hao à continuer à promouvoir la grande union nationale, à participer activement aux mouvements d’émulation patriotique, à appliquer les progrès scientifiques à la production et à respecter scrupuleusement les politiques de l'État pour le développement durable de la province.

En réponse, Nguyên Tân Dat, président du Comité central d’administration de la Sangha du bouddhisme Hoa Hao, a exprimé sa gratitude envers les autorités pour leur soutien. Il a réaffirmé l'engagement de la communauté à rester solidaire, à respecter les lois et à perpétuer les valeurs de solidarité entre la foi et la nation pour la prospérité du pays.

VNA/CVN