Les maladies infectieuses jouent les invités indésirables des fêtes du Nouvel An

L’augmentation des déplacements, des rassemblements et des activités commerciales pendant les fêtes du Nouvel An accroît le risque de maladies infectieuses, notamment la grippe saisonnière, la bronchite, la pneumonie, la maladie pieds-mains-bouche et la dengue.

Photo : LD/CVN

Au service de pneumologie de l’hôpital Thông Nhât, à Hô Chi Minh-Ville (Sud), le nombre de patients hospitalisés a fortement augmenté ces derniers jours. Le service prend en charge entre 70 et 80 patients par jour, malgré une capacité d’accueil de seulement 50 lits.

La plupart des cas sont graves et complexes, et de nombreux patients nécessitent une surveillance étroite ou une assistance respiratoire, ce qui témoigne d’une augmentation des infections respiratoires et apparentées en ce début d’année.

Selon le Dr. Ngô Thê Hoàng, chef du service de pneumologie de l’hôpital, les hospitalisations pour affections respiratoires ont considérablement augmenté, notamment chez les patients âgés et ceux souffrant de maladies sous-jacentes. Les symptômes les plus fréquents sont l’essoufflement, la toux persistante, les expectorations, la respiration sifflante, l’oppression thoracique, la fatigue et la diminution de la mobilité.

Les maladies respiratoires présentent des risques particuliers pour les personnes âgées, car leurs symptômes sont souvent atypiques. Nombre de patients ne développent pas de fièvre ou seulement une fièvre légère, et présentent plutôt une perte d’appétit, de la confusion, des troubles du sommeil ou des chutes. Ces signes peuvent retarder le diagnostic et l’hospitalisation.

Le responsable a noté que la plupart des patients ne souffrent pas d’une seule affection respiratoire, mais présentent souvent des maladies concomitantes telles que l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète ou les maladies pulmonaires chroniques. Ce chevauchement accroît le risque de complications, prolonge le traitement et contribue à l’augmentation des taux d'hospitalisation pendant les périodes de vacances.

Outre les maladies respiratoires, d’autres maladies infectieuses, notamment la maladie pieds-mains-bouche et la dengue, devraient également connaître une augmentation après les vacances prolongées.

Le Dr. Trân Ngoc Luu, du service des maladies infectieuses de l’hôpital pédiatrique n°2 de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que le risque de transmission augmente lorsque les enfants participent à des activités récréatives, se rassemblent en grands groupes et partagent des jouets et des objets du quotidien. Aucun vaccin contre la maladie pieds-mains-bouche n’est actuellement disponible au Vietnam, ce qui rend les mesures préventives particulièrement importantes.

Les experts de la santé ont indiqué que la période des fêtes de fin d’année est particulièrement délicate en matière de contrôle des maladies infectieuses, car le froid et l’humidité coïncident avec une augmentation des déplacements, des festivals et du tourisme. Ces facteurs accroissent le risque de transmission des maladies, ce qui représente un danger plus important pour les personnes âgées et les jeunes enfants.

Les médecins conseillent au public de porter un masque dans les lieux publics fréquentés comme les gares routières, les aéroports et les festivals, et de se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, surtout après avoir touché des surfaces publiques. Il convient d’éviter tout contact étroit avec les personnes présentant des symptômes tels que toux, fièvre ou écoulement nasal, et de se couvrir chaudement par temps froid.

La vaccination demeure essentielle, en particulier les vaccins contre la grippe saisonnière et le pneumocoque pour les personnes âgées et celles souffrant de pathologies sous-jacentes. Il est conseillé aux patients atteints de maladies respiratoires chroniques de poursuivre leur traitement d’entretien et de ne pas l’interrompre pendant les fêtes.

Toute personne présentant des symptômes tels que fièvre, aggravation de la toux ou augmentation de l’essoufflement doit consulter rapidement un médecin plutôt que de s’auto-médicamenter afin d’éviter des complications graves.

Les hôpitaux étant souvent sous pression en début d’année, les experts de la santé soulignent que la prévention reste la solution la plus efficace et durable, contribuant à protéger la santé publique et à alléger la charge pesant sur le système de santé.

VNA/CVN