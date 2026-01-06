La JETRO exhorte le Vietnam à accélérer sa réforme administrative

L’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) recommande vivement au Vietnam d’accélérer sa réforme administrative et de renforcer son cadre juridique afin d’attirer davantage d’investissements japonais en 2026.

Dans une interview accordée avant le Nouvel An 2026, Okabe Mitsutoshi, représentant en chef de la JETRO à Hô Chi Minh-Ville, a reconnu la résilience et les perspectives à long terme du Vietnam malgré l’intensification des incertitudes mondiales, notamment les conséquences économiques des droits de douane réciproques imposés par les États-Unis.

"La croissance stable va fondamentalement se poursuivre", a-t-il déclaré, tout en soulignant que l’objectif de croissance du PIB de 10% fixé par le gouvernement est "ambitieux".

Pour atteindre cet objectif, Okabe a souligné la nécessité d’un cercle vertueux synchronisé impliquant des exportations fortes, une diversification des marchés, des procédures d’investissement privé efficaces, une augmentation des investissements publics, un contrôle de l’inflation et, surtout, le dynamisme du secteur privé vietnamien, tel que défini dans la résolution N°68 du Politburo sur le développement de l’économie privée.

De fortes attentes concernant les réformes structurelles

Okabe s’est dit particulièrement impressionné par la restructuration en profondeur des ministères centraux et des collectivités locales, visant à améliorer l’efficacité administrative et à permettre une réforme structurelle plus poussée.

Il a également souligné le fort intérêt des investisseurs pour les quatre piliers stratégiques de développement du Vietnam, définis dans les dernières résolutions du Politburo, et notamment pour les politiques soutenant l’expansion du secteur privé.

"Le Japon et le Vietnam sont devenus des partenaires de confiance, et cette relation continuera de se renforcer", a-t-il déclaré, évoquant l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en 2023.

La JETRO a également noté des progrès diplomatiques importants en 2025, notamment la visite officielle du Premier ministre Ishiba Shigeru au Vietnam en avril, au cours de laquelle les deux parties se sont engagées à développer leur coopération dans les domaines des semi-conducteurs, de la transition numérique et écologique, de l’énergie, et à défendre le système multilatéral de libre-échange.

Tendances des investissements japonais

Selon l’enquête 2024 de la JETRO sur les opérations à l’étranger des entreprises japonaises, publiée en mars 2025, le Vietnam se classe au quatrième rang mondial des destinations où les entreprises japonaises envisagent de se développer, derrière les États-Unis, la Chine et l’Union européenne, ce qui témoigne de la confiance continue des investisseurs.

Les nouvelles données d’investissement pour l’exercice fiscal 2024 au Japon révèlent une nette orientation vers les secteurs non manufacturiers.

En termes de nombre de projets, le commerce de détail et de gros arrive en tête avec 26%, tandis que l’immobilier domine la valeur des investissements (43%), sous l’impulsion des grandes enseignes japonaises. Le secteur manufacturier se classe troisième en nombre de projets (19%) mais deuxième en valeur (35%), confirmant son importance et un changement relatif de priorité.

Les consultations d’investissement reçues par la JETRO au cours de l’exercice 2025 suggèrent que cette tendance se maintiendra en 2026, avec un intérêt particulièrement marqué pour le commerce de détail, de gros, le négoce, la construction et l’immobilier.

La fusion de mégapoles envoie un "signal stratégique"

Okabe s’est également exprimé sur la fusion de juillet 2025 qui a donné naissance à la nouvelle Hô Chi Minh-Ville, issue de Hô Chi Minh-Ville et des anciennes provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu. Tout en reconnaissant qu’il était trop tôt pour une évaluation complète, il a salué la clarté stratégique que confère cette fusion.

"La population de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville atteindra 14 millions d’habitants. L’ancienne Hô Chi Minh-Ville deviendra un pôle d’excellence pour les industries de haute technologie, les services et la finance internationale. Binh Duong se concentrera sur la production de haute technologie, tandis que Bà Ria-Vung Tàu dynamisera les industries maritimes, le tourisme, les énergies renouvelables, la logistique et les ports. Cette parfaite adéquation des atouts régionaux envoie un message fort aux investisseurs étrangers et est hautement louable", a-t-il déclaré.

Afin de tirer pleinement parti du potentiel de cette fusion, Okabe a exhorté le Vietnam à promouvoir à l’échelle mondiale les capacités de développement accrues de la nouvelle ville et à assurer la mise en œuvre rigoureuse des plans industriels.

Malgré son optimisme, Okabe a réitéré les préoccupations de longue date des investisseurs japonais : des procédures administratives complexes, des systèmes juridiques incomplets et une application incohérente ou injuste, en particulier dans les cas où les entreprises conformes sont tenues responsables lorsque leurs partenaires fournisseurs se dissolvent, prennent la fuite ou déclarent faillite.

