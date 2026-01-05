L’année va commencer par une baisse des températures

Le Nord et le Centre du Vietnam se préparent à une nouvelle vague de froid intense, a annoncé le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Photo : VNA/CVN

Actuellement, une masse d’air froid se déplace vers le sud. Dans le Nord, des averses éparses sont observées, avec des températures généralement comprises entre 19 et 22°C, tandis que dans les zones montagneuses du Nord-Est, le mercure est descendu à 15 à 17°C.

Un nouveau front froid devrait cependant atteindre les provinces du Nord-Est le 5 janvier, avant de s’intensifier dans la nuit et de s’étendre aux régions du Nord-Ouest, du Centre-Nord et du Centre.

Par conséquent, les températures dans les régions du Nord et du Centre-Nord resteront froides. Les zones montagneuses et de moyenne altitude du Nord pourraient connaître un froid intense, avec des températures minimales dans les régions du Nord et du Centre-Nord comprises entre 10 et 13°C, dans les zones montagneuses du Nord entre 7 et 10°C, et en dessous de 5°C par endroits en altitude. À Hanoi, les températures devraient chuter entre 10 et 13°C, accompagnées de faibles pluies.

Du 5 au 7 janvier, des pluies et des averses sont prévues de Hà Tinh à Dà Nang et dans certaines parties de Quang Ngai à Gia Lai, avec des pluies localement modérées à fortes et des orages.

Il est conseillé aux résidents de se préparer aux orages, à la grêle et aux fortes rafales de vent. Dans les régions montagneuses du Nord, il convient également de surveiller les risques de gel et de formation de verglas.

Les météorologues prévoient un retour du froid en janvier 2026, avec des températures proches des moyennes saisonnières. Un froid intense pourrait toucher largement le Nord et le Centre-Nord du pays, accompagné de gel et de verglas en montagne. De Nghê An à Huê et sur la côte du Centre-Sud, des pluies généralisées sont attendues.

Les météorologues ont conseillé aux résidents, en particulier dans les zones montagneuses et côtières, de suivre de près l’évolution des conditions météorologiques et de prendre les précautions nécessaires afin de minimiser les risques liés au froid.

VNA/CVN