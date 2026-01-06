La météo prend un coup de froid dans le Nord cette semaine

Une nouvelle vague de froid affecte le Nord et le Centre-Nord du Vietnam, provoquant une chute brutale des températures, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Photo : CTV/CVN

Une grande partie du Nord est touchée par un froid intense, avec des conditions dangereuses dans les zones montagneuses, tandis que le Centre-Nord reste glacial, avec des températures extrêmement basses dans certaines régions.

Les températures minimales dans le Nord oscillent entre 9 et 12°C, descendant à 6-9°C dans les zones de moyenne altitude et montagneuses, et même en dessous de 3°C dans certaines zones de haute montagne.

Dans le Centre-Nord, les minimales se situent généralement entre 11 et 14°C. À Hanoï, le temps est sec et froid, avec des températures minimales avoisinant les 10 à 12°C.

Une masse d’air froid recouvre la majeure partie du Nord et le Centre-Nord et devrait s’étendre davantage vers le Centre du pays au cours des prochaines 24 à 48 heures. Sur terre, les vents de nord-est restent modérés et se renforcent le long des côtes.

En mer, le golfe du Bac Bô (Tonkin) est balayé par de forts vents de nord-est de force 6 (39-49 km/h), atteignant parfois force 7 (50-61 km/h), avec des rafales de force 8-9 (62-88 km/h), provoquant une mer agitée.

Des conditions similaires affectent le nord de la Mer Orientale, notamment l’archipel de Hoàng Sa (Paracels), ainsi que plusieurs zones au large des côtes du Centre et du Sud du Vietnam, engendrant des risques pour les activités maritimes.

Sous l’influence de l’air froid, des pluies et des averses sont attendues dans la région allant de Quang Tri à Dà Nang, ainsi que dans certaines parties du Centre du pays.

Ces averses, localement modérées à fortes, peuvent être accompagnées d’orages. Les orages pourraient s’accompagner de foudre, de grêle et de fortes rafales de vent. Les régions montagneuses du Nord doivent se méfier du gel et du verglas.

Cette vague de froid intense et dangereux pourrait affecter la santé publique et accroître les risques de maladies, tout en causant des dégâts à l’agriculture, notamment à l’élevage et aux cultures.

Des pluies localement fortes pourraient provoquer des inondations dans les zones basses, des crues soudaines dans les petits cours d’eau et des glissements de terrain sur les pentes abruptes.

Des vents violents et une forte houle risquent de perturber la pêche et d’autres activités maritimes.

VNA/CVN