Le MoH élabore une feuille de route pour la gratuité des soins de santé de base

Le ministère de la Santé (MoH) travaille à l’élaboration d’un plan visant à instaurer progressivement la gratuité universelle des soins de santé de base, avec pour objectif la suppression des frais à la charge des patients pour les services médicaux essentiels couverts par l’assurance maladie d’ici 2030, ont indiqué des responsables.

>> Renforcer les soins de santé de base en zones rurales

Photo : VNA/CVN

Cette proposition, conçue en trois phases, s’inscrit dans un effort plus vaste visant à alléger la pression financière sur les ménages et à renforcer la protection sociale à long terme, face à la hausse continue des coûts de santé liée au vieillissement de la population et à l’évolution des profils épidémiologiques.

Selon le projet de feuille de route, de 2026 à 2027, le Vietnam privilégiera la gratuité des bilans de santé annuels pour tous les citoyens, mis en œuvre par groupes cibles et selon un processus de priorisation progressive. Durant cette période, les ménages à faibles revenus et les personnes âgées de 75 ans et plus bénéficiant d’une pension sociale auront droit à un remboursement intégral des soins médicaux couverts par l’assurance maladie.

De 2028 à 2030, l’accent sera mis sur la réduction des dépenses de santé à la charge des patients à 30% ou moins, tout en augmentant les taux de remboursement de l’assurance maladie et en étendant la couverture. Les services de santé préventive seront progressivement intégrés, une mesure que les autorités jugent essentielle pour améliorer la santé publique et réduire les coûts des traitements à long terme.

Au-delà de 2030, le secteur de la santé vise à instaurer une couverture d’assurance maladie universelle, ouvrant la voie à la gratuité des soins pour tous les citoyens dans le cadre d’un panier de soins de base. Son extension dépendra des capacités budgétaires de l’État et du solde du fonds national d’assurance maladie.

Trân Thi Trang, directrice du Département de l’assurance maladie au sein du ministère de la Santé, a déclaré qu’un ajustement des taux de cotisation à l’assurance maladie est nécessaire, indépendamment de la mise en place d’un système de soins gratuits.

"Les primes d’assurance maladie au Vietnam restent relativement faibles par rapport aux coûts réels des traitements", a-t-elle indiqué, soulignant que le fardeau croissant des maladies chroniques a entraîné une hausse des dépenses à la charge des patients.

Actuellement, 11 catégories de personnes bénéficient déjà d’une couverture intégrale de leurs frais médicaux dans le cadre du régime national d’assurance maladie. Pour les autres catégories éligibles à un remboursement de 80 à 95%, le fonds prend en charge 100 % des coûts dans certains cas spécifiques, conformément à la réglementation en vigueur.

Les responsables de la santé estiment que la feuille de route proposée constitue une avancée significative vers la couverture santé universelle, alignant les politiques de sécurité sociale du Vietnam sur les objectifs de développement international et les normes de santé publique.

VNA/CVN