Dà Nang reconstruit les maisons détruites par les intempéries

Le 9 décembre, dans la commune de Thuong Duc (Dà Nang), la Police municipale a inauguré la "Campagne Quang Trung" afin d'accélérer la construction et la réparation des logements des habitants touchés par les récentes tempêtes et inondations.

Photo : DDK/CVN

Ces derniers temps, les provinces et villes du Centre et du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre), dont Dà Nang, ont été confrontées à de graves catastrophes naturelles : fortes pluies, glissements de terrain et inondations ont emporté des maisons, laissant des centaines de familles sans abri.

Chargée par le ministère de la Police, le Comité municipal du Parti de Dà Nang et le Comité populaire municipal, la Police municipale a mis en œuvre la "Campagne Quang Trung" avec un effectif important et des objectifs urgents : construire et réparer 271 maisons dans 22 communes et quartiers. Parmi ces maisons, 213 gravement endommagées doivent être réparées avant le 31 décembre 2025, et 58 autres entièrement détruites doivent être reconstruites avant le 31 janvier 2026.

Mobilisation totale

Photo : DDK/CVN

"Aujourd’hui, non seulement à Thuong Duc, mais aussi dans les 21 autres communes et quartiers de Dà Nang, la Police municipale a organisé conjointement la cérémonie du lancement de la +Campagne Quang Trung+ avec diligence, coordination et détermination. Il ne s’agit pas d’une simple cérémonie, mais d’un engagement de l’ensemble des forces de police de la ville à travailler jour et nuit jusqu’à ce que la dernière maison soit achevée. Pas d’attente, pas de retard, un travail résolu ; afin que les habitants puissent bientôt retrouver un logement et reprendre le cours de leur vie après cette catastrophe naturelle", a déclaré Nguyên Huu Hop, directeur de la Police de Dà Nang.

Lors de la cérémonie, Lê Ngoc Quang, secrétaire du Comité municipal du Parti de Dà Nang, et le général de division Nguyên Huu Hop ont remis des cadeaux d’encouragement aux équipes de choc participant directement à la campagne, renforçant ainsi leur motivation et leur sens des responsabilités dans cette mission si importante.

Photo : DDK/CVN

Immédiatement après la cérémonie du lancement de la "Campagne Quang Trung", des centaines d'officiers et de soldats se sont rendus dans les villages et les communes. Des équipes de travail ont rapidement contacté chaque foyer pour démonter les maisons endommagées, ériger les charpentes et les toitures selon le modèle de maison "à trois piliers" (fondations solides, murs solides, toiture solide), et transporter les matériaux dans les zones montagneuses difficiles en veillant à la sécurité et au respect des techniques appropriées.

Maison "à trois piliers"

Dans le village de Dông Chàm, la police a coordonné le déplacement et la reconstruction de la maison en bois de Lê Hùng Linh, entièrement emportée par les inondations. Dès que la maison a été remise en place, Lê Ngoc Quang, secrétaire du Comité municipal du Parti de Dà Nang, est venu rendre visite à sa famille et lui a offert des cadeaux pour la soutenir et l'encourager à surmonter cette épreuve.

Photo : DDK/CVN

Le même jour, dans la commune d'Avuong, la police a également procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre de la "Campagne Quang Trung", en présence du colonel Nguyên Xuân Hoàng, directeur adjoint de la Police de Dà Nang.

Le colonel Nguyên Xuân Hoàng, directeur adjoint de la Police de Dà Nang, a souligné que la "Campagne Quang Trung" constituait non seulement une mission urgente, mais aussi une responsabilité politique pour les forces de police de la ville, qui se sont engagées à accompagner l’autorité et la population des zones sinistrées afin de les aider à retrouver rapidement une vie normale.

Après la cérémonie de lancement, 50 policiers mobiles ont été immédiatement répartis en équipes et se sont rendus dans chaque foyer dont les maisons étaient gravement endommagées afin d'évaluer les dégâts, de procéder au démontage, de transporter les matériaux et de reconstruire les logements selon le modèle de la maison "à trois piliers".

Quê Anh/CVN