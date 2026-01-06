Le "Têt de plantation d’arbres" 2026 sous le signe de la protection forestière

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a récemment publié une directive sur l'organisation du "Têt de plantation d'arbres" pour l'Année du Cheval, visant à renforcer la gestion, la protection et le développement des forêts dès le début de l’année 2026.

Cette mesure appelle les autorités locales à sensibiliser les citoyens et les institutions à l'importance vitale des forêts pour le développement socio-économique et l'adaptation au changement climatique. La directive encourage l’implication active des écoles, des entreprises et des forces armées afin de créer des espaces verts durables.

Les provinces sont invitées à appliquer rigoureusement la Stratégie de développement sylvicole et le Plan forestier national, tout en optimisant les investissements publics et en mobilisant les ressources sociales.

Concrètement, le mouvement privilégiera la plantation d'arbres dans les zones résidentielles, industrielles, scolaires et hospitalières afin de réduire la pollution. L'accent est également mis sur l'innovation technologique, notamment l'utilisation des biotechnologies pour sélectionner des espèces autochtones résilientes.

Les villes et les provinces mettent en œuvre efficacement des politiques de rémunération des services environnementaux forestiers ; promeuvent la gestion durable des forêts et la certification forestière et la gestion durable pour accroître la valeur ajoutée des écosystèmes, incluant le tourisme écologique et les plantes médicinales.

En 2025, le Vietnam a planté 285.000 ha de forêts, soit 109,5% de l’objectif fixé, ainsi que 108 millions d’arbres dispersés. Les exportations de produits sylvicoles ont généré 18 milliards de dollars, en hausse de 6% sur un an.

Avec un taux de couverture forestière stabilisé à 42,03% et des revenus issus des services environnementaux forestiers atteignant 3.940 milliards de dôngs, le pays dispose de bases solides pour concrétiser ses ambitions en 2026.

