Deux montants de cadeaux pour les contributeurs à la révolution à l'occasion du Têt

Le président de la République, Luong Cuong, a signé le 5 janvier un décret approuvant l'octroi de cadeaux en espèces aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution à l'occasion du Nouvel An lunaire 2026. Deux montants sont fixés : 600.000 dôngs (environ 23 dollars) et 300.000 dôngs par personne.

Conformément au décret N°01/QĐ-CTN, le cadeau de 600.000 dôngs sera versé aux personnes ayant participé à des activités révolutionnaires avant le 1er janvier 1945 et percevant des allocations mensuelles ; à celles ayant participé à des activités révolutionnaires du 1er janvier 1945 jusqu'à la Révolution d'août 1945 et percevant des allocations mensuelles ; aux Mères Héroïnes vietnamiennes percevant des allocations mensuelles préférentielles ; et aux Héros des Forces armées populaires et aux Héros du travail des guerres de résistance percevant des allocations mensuelles.

Sont également éligibles à un cadeau de 600.000 dôngs les invalides de guerre, les personnes bénéficiant d'un statut similaire, les invalides de guerre de type B et les soldats malades présentant une incapacité de travail de 81% ou plus et percevant des allocations mensuelles ; les personnes ayant participé à des activités de résistance et ayant été exposées à des produits chimiques toxiques, présentant une incapacité de travail de 81% ou plus et percevant des allocations mensuelles ; et celles ayant apporté leur soutien à la révolution et percevant une allocation mensuelle d'aide à la personne.

Les proches des martyrs percevant une allocation mensuelle de survivant, ainsi que les proches de deux martyrs ou plus percevant cette allocation, recevront également une aide d'une valeur de 600.000 dôngs.

Par ailleurs, une aide de 300.000 dôngs est accordée aux invalides de guerre, aux personnes bénéficiant d'un statut similaire, aux invalides de guerre de type B et aux soldats malades présentant un taux d'invalidité de 80% ou moins et percevant des allocations mensuelles. Ce groupe inclut également les invalides de guerre percevant des prestations d'incapacité de travail et les personnes exposées à des produits chimiques toxiques présentant un taux d'invalidité de 80% ou moins.

Les personnes ayant participé à des activités révolutionnaires, à des guerres de résistance, à la défense nationale ou à des missions internationales, et qui ont été emprisonnées ou exilées par l'ennemi, et qui perçoivent actuellement des allocations mensuelles, sont également éligibles.

Ceux qui ont apporté une aide méritoire à la révolution et qui perçoivent des allocations mensuelles, ainsi que les représentants des familles des martyrs ou ceux qui vénèrent les martyrs (dans le cas où ces derniers n'ont plus de famille), ont droit à une aide de 300.000 dôngs.

Le financement de ces aides proviendra du budget de l'État pour 2026.

