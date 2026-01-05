L’Hôpital FV applique l’assurance maladie publique à l’ensemble des services

À partir du 1 er janvier 2026, l’hôpital FV applique officiellement l’assurance maladie publique à l’ensemble de ses services de consultation et de traitement, incluant les soins ambulatoires, l’hospitalisation et les urgences.

Il s’agit d’une excellente nouvelle, ouvrant aux patients l’accès à des services médicaux de haute qualité au sein d’un hôpital international accrédité JCI, avec le soutien de l’assurance maladie publique, conformément à l’orientation du gouvernement visant à mettre en œuvre des politiques novatrices pour la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population.

Après plusieurs années de mise en œuvre du remboursement direct de l’assurance maladie publique pour certains services de soins ambulatoires et d’hospitalisation dans plusieurs spécialités, et avec l’encouragement de l’assurance sociale de Hô Chi Minh-Ville, l’hôpital FV est devenu, depuis le 1er juillet 2025, un établissement de soins de santé primaire conventionné par l’assurance maladie publique, appliquant l’assurance maladie aux services ambulatoires.

Poursuivant cette feuille de route, à compter du 1er janvier 2026, les patients titulaires d’une carte de l’assurance maladie publique, y compris les enfants de moins de six ans, bénéficient de la prise en charge par l’assurance maladie pour l’ensemble des services proposés par l’hôpital FV, tels que : consultations médicales, examens biologiques, imagerie médicale, soins ambulatoires et hospitaliers, interventions chirurgicales, actes techniques, médicaments et dispositifs médicaux figurant sur la liste couverte par l’assurance maladie publique.

L’utilisation de l’assurance maladie publique à l’hôpital FV offre de nombreux avantages concrets aux patients : une réduction significative des coûts de traitement, en particulier pour les interventions chirurgicales ou les hospitalisations de longue durée ; l’accès à une équipe médicale expérimentée dans un environnement médical moderne et sécurisé ; des procédures de soins transparentes, avec une information claire sur les droits liés à ll’assurance maladie publique et les éventuels frais de reste à charge ; des équipements de pointe favorisant un diagnostic et un traitement précis ; ainsi qu’une prise en charge globale, tant sur le plan médical que sur celui des services d’accompagnement destinés aux patients et à leurs familles.

Dao Thi Ngoc Bích, cheffe du service des assurances de l’hôpital FV, a déclaré : "non seulement les patients vietnamiens, mais aussi de nombreux patients étrangers résidant à Hô Chi Minh-Ville ont récemment pu bénéficier des droits liés à l’assurance maladie publique lors de leur traitement à l’hôpital FV".

Extension de l’assurance maladie publique

L’hôpital FV collabore étroitement avec les organismes de sécurité sociale afin de garantir que les droits des patients au titre de l’assurance maladie publique soient appliqués conformément à la réglementation, de manière rapide et pratique. En particulier, à cet établissement, tous les patients sont pris en charge selon les mêmes standards professionnels, suivant un processus identique de consultation, de traitement, de prescription médicamenteuse et d’utilisation de dispositifs médicaux conformes aux normes JCI, sans distinction du mode de paiement, qu’ils utilisent ou non l’assurance maladie publique.

"Chaque année, l’hôpital FV accueille près de 250.000 consultations et hospitalisations. L’extension de l’assurance maladie publique permet d’alléger la charge financière des patients tout en rapprochant les services médicaux internationaux de la population. L’assurance maladie publique ne modifie en rien la qualité des soins ; au contraire, elle nous aide à diffuser des standards médicaux internationaux au service de la communauté", a partagé le Dr. Jean-Marcel Guillon, directeur général de l’hôpital FV.

Outre son haut niveau d’expertise médicale, l’hôpital FV est également reconnu comme un modèle de soins de santé globale, offrant aux patients une expérience de traitement et de prise en charge comparable à celle de leur propre domicile. Les équipes infirmières et aides-soignantes sont présentes 24h/24 et 7j/7 ; les espaces de soins sont propres, privés et paisibles, sans nécessité pour les proches de rester sur place pour assurer les soins.

La mise en œuvre de l’assurance maladie publique à l’hôpital FV apporte non seulement des bénéfices directs aux patients, mais contribue également à désengorger les hôpitaux publics, à élargir l’accès aux services médicaux de haute qualité et à concrétiser progressivement l’objectif d’équité dans les soins de santé.

Texte et photos : Minh Thu/CVN