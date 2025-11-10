Plus de 500 bateaux de pêche touchés par une panne de connexion VMS

Plus de 500 bateaux de pêche à Hô Chi Minh-Ville ont été touchés suite à la suspension temporaire, le 7 novembre, par le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT), de la transmission et de la synchronisation des données du Système de surveillance des navires par satellite (VMS) entre son réseau VNPT-VSS et le centre de données de la Direction des pêches.

Selon la Direction municipale de la surveillance de l’aquaculture et des pêches, le VNPT a attribué cette panne à une défaillance de satellite ayant perturbé la transmission du signal, entraînant une instabilité des équipements VMS à bord de nombreux navires. Parmi les navires touchés, plus de 400 étaient en mer, tandis que les autres restaient à quai.

De nombreux pêcheurs craignent que leurs navires ne soient signalés à tort pour infraction à la réglementation obligatoire du VMS, alors même que la cause de cette panne est indépendante de leur volonté.

Un propriétaire de bateau de la commune de Long Hai a déclaré que la panne de données prolongée pourrait entraîner le classement des navires comme opérant sans déclaration ni réglementation, un risque sérieux compte tenu des efforts déployés par le Vietnam pour lever l’avertissement de la Commission européenne (CE) concernant ses produits de la mer (carton jaune).

Pour poursuivre leur activité, certains pêcheurs ont été contraints de changer de fournisseur de dispositifs de suivi, ce qui a engendré des coûts supplémentaires.

Lê Thi Ngot, du quartier de Tam Thang, a indiqué que sa famille possède 13 bateaux de pêche et a investi plus de 364 millions de dôngs (13.800 dollars) dans l’installation de dispositifs VNPT. Suite à l’interruption de service, il les a tous remplacés par du matériel Viettel, pour un surcoût de 286 millions de dongs.

Selon Mac Thi Nga, directrice de la Direction municipale de la surveillance de l’aquaculture et de la pêche, plus de 100 navires actuellement en mer ne sont pas encore rentrés au port pour remplacer leur équipement.

En réponse, le Département de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville a demandé à tous les fournisseurs locaux de systèmes de surveillance des navires (SSN) de remédier d’urgence aux défaillances d’installation et d’exploitation de leurs équipements afin de garantir la conformité du suivi des pêches avec la réglementation gouvernementale et de soutenir les efforts visant à lever l’avertissement de la Commission européenne.

Le Département a indiqué que certains SSN sont toujours dépourvus de manuels d’utilisation ou contiennent des informations inexactes ou incomplètes concernant leur propriétaire, ce qui entrave la gestion et complique la traçabilité - condition essentielle à la levée de l’avertissement de la Commission européenne.

Il a exhorté les fournisseurs, notamment Binh Anh, Bach Khoa GPS, Viettel, VNPT, Vishipel, Zunibal, Khanh Hoi et l’Académie vietnamienne des sciences et technologies, à examiner et à mettre à jour immédiatement toutes les données relatives aux appareils et aux propriétaires de navires dans le système national de suivi des pêches.

Le Département leur a également demandé de soumettre des listes d’appareils conformes aux normes techniques définies dans le décret gouvernemental n°37/2024/ND-CP et de se coordonner avec le sous-département afin d’aider les pêcheurs rencontrant des problèmes techniques ou des interruptions de signal satellite.

Il a souligné que les fournisseurs ne doivent pas déconnecter arbitrairement les appareils pendant que les navires naviguent en mer afin de garantir le respect des réglementations et une surveillance continue.

