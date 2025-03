Vietnam Airlines : offres attrayantes à l’occasion du 50e anniversaire de la libération de Dà Nang

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Ces initiatives témoignent de l’engagement de la compagnie à renforcer la connectivité régionale et à accompagner le développement du pays.

Ainsi, les 28 et 29 mars 2025, les passagers bénéficieront d’une réduction de 10% sur le tarif des billets en classe Économique pour les trajets reliant Dà Nang à plusieurs grandes villes, notamment Hanoï, Hai Phong (Nord), Dà Lat, Buôn Ma Thuôt (Hauts plateaux du Centre), Hô Chi Minh-Ville, Nha Trang et Cân Tho (Sud). Cette offre s’applique aux billets dont le départ est prévu entre le 28 mars et le 20 mai 2025 (hors période de pointe). Les passagers pourront facilement acheter leurs billets via les canaux officiels de Vietnam Airlines, notamment son site web, son application mobile et les agences de voyage agréées.

Par ailleurs, la compagnie a officiellement annoncé la reprise de la ligne directe Dà Nang - Osaka à partir du 3 juillet 2025, avec une fréquence de quatre vols par semaine. Cette liaison ne se limite pas à offrir une opportunité d’explorer la culture japonaise, elle vise aussi à dynamiser les échanges commerciaux et à renforcer le rôle de Dà Nang en tant que porte d’entrée internationale majeure.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

De plus, les passagers achetant leurs billets entre aujourd’hui et le 31 mars 2025 auront la possibilité de bénéficier d’un tarif aller-retour spécial à partir de 9.299.000 dôngs (taxes et frais inclus), applicable aux vols effectués entre le 3 juillet et le 31 octobre 2025 (hors période de pointe).

Les membres du programme de fidélité Bông Sen Vàng (Lotus d’or) recevront également 750 miles bonus spéciaux par segment pour les billets en classe Économique et 1.500 miles bonus par segment pour ceux en classe Affaires, à condition que les billets soient achetés avant le 1er juin 2025 et que les départs aient lieu entre le 3 juillet et le 3 août 2025.

Destination importante

Ces dernières années, Dà Nang s’est imposée comme l’une des destinations les plus importantes du réseau de Vietnam Airlines. La compagnie nationale et le Comité populaire de la ville ont signé un protocole de coopération stratégique visant à promouvoir l’investissement, le commerce, la culture et le tourisme, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Depuis sa création en 1995, Vietnam Airlines, qui célèbre cette année ses 30 ans d’existence sous le slogan "Décoller avec la nation", s’efforce de renforcer la connectivité entre les provinces vietnamiennes et le reste du monde. La compagnie collabore étroitement avec les collectivités locales, les entreprises et les organisations internationales, contribuant ainsi à la promotion du tourisme et des échanges commerciaux entre le Vietnam et la scène mondiale.

Au-delà d’une simple stratégie de développement, ces efforts participent à l’amélioration du rayonnement socio-économique du pays, projetant l’image du Vietnam toujours plus loin sur la carte internationale.

Phuong Nga/CVN