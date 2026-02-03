Japan Vietnam Capital Fund, nouveau fonds d'investissement axé sur le Vietnam

Le 3 février, la Banque de développement du Japon (DBJ) et la société par actions SSI Securities (SSI) ont célébré le 20 e anniversaire de leur coopération, marquant cette étape par l’annonce de la création du Japan Vietnam Capital Fund, un fonds d’investissement dédié au marché vietnamien.

Le Japan Vietnam Capital Fund, co-géré par la DBJ et SSI Asset Management (SSIAM), a pour objectif de canaliser des capitaux de haute qualité vers le Vietnam, en ciblant principalement des entreprises cotées disposant d’une gouvernance solide et d’une stratégie de croissance clairement définie. Ce partenariat associe l’expertise opérationnelle japonaise à la connaissance approfondie du marché local développée par l’écosystème SSI.

Photo : DT/CVN

L'annonce intervient alors que le marché boursier vietnamien franchit des étapes clés de son intégration internationale. FTSE Russell a reclassé le Vietnam en marché émergent secondaire tandis que la Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam a célébré son 30e anniversaire.

Ces avancées témoignent des efforts constants de normalisation et d’amélioration de la qualité du marché des capitaux vietnamien. Dans ce cadre, la coopération entre institutions financières nationales et étrangères, notamment japonaises, joue un rôle déterminant pour attirer des investissements de long terme et promouvoir l’adoption des standards internationaux.

Le lancement du Japan Vietnam Capital Fund constitue également une étape majeure pour SSIAM, dont les actifs sous gestion atteignent désormais le seuil symbolique d’un milliard de dollars. Au 31 décembre 2025, la société mère SSI a affiché une solidité financière notable, avec un actif total de 92 975 milliards de dôngs et des capitaux propres s’élevant à 31.054 milliards de dôngs.

Forte de cette assise financière, SSI réaffirme son rôle de passerelle stratégique entre le marché des capitaux vietnamien et les investisseurs internationaux, à l’aube d’une nouvelle phase de développement.

VNA/CVN