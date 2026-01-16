Viettel en pole position sur sept marchés d’investissement internationaux

Le chiffre d’affaires du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) réalisé à l’international a atteint 3,34 milliards de dollars américains en 2025, marquant ainsi la neuvième année consécutive de croissance à deux chiffres pour ce géant vietnamien sur les marchés internationaux.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’une performance rare dans le secteur mondial des télécommunications, d’autant plus que la plupart des marchés où Viettel opère sont des pays en développement, où les risques économiques et politiques sont élevés.

Les activités internationales de Viettel ont également continué de se développer. Le nombre total d’abonnés mobiles internationaux a atteint 56 millions, dépassant officiellement le nombre d’abonnés au Vietnam.

Parmi les dix pays où Viettel a investi, l’entreprise occupe la position de leader sur sept d’entre eux, notamment Unitel (Laos), Metfone (Cambodge), Mytel (Myanmar), Telemor (Timor oriental), Lumitel (Burundi), Natcom (Haïti) et Movitel (Mozambique).

En 2025, les flux de trésorerie rapatriés au Vietnam depuis les marchés internationaux du groupe ont atteint 385,5 millions de dollars américains, soit 120% de l’objectif fixé.

Fin 2025, le taux de retour sur investissement à l’étranger de Viettel s’élevait à 91%, atteignant ainsi l’objectif avec deux ans d’avance.

Sur l’un des marchés les plus concurrentiels, le Pérou, le groupe a également réalisé une performance remarquable : sa filiale locale, Bitel, s’est hissée à la deuxième place, deux ans avant l’échéance prévue.

Auparavant, Viettel avait été récompensée dans les catégories "Personnel et Culture" et "Meilleur opérateur sur un marché en croissance" lors des World Communication Awards (WCA) 2025, ainsi que par le prix du "Meilleur projet de transformation numérique" aux Global Telecoms Awards (Glotel) 2025.

La plateforme d’assistant virtuel Viettel, conçue et développée par Viettel AI, a été classée parmi les 10 meilleurs produits technologiques numériques pour les marchés d’exportation lors des Make in Vietnam Awards 2025, un programme annuel de récompenses en technologies numériques organisé par le ministère des Sciences et des Technologies.

Dans le cadre de sa stratégie à long terme, Viettel AI considère la technologie des assistants virtuels comme un pilier de développement essentiel, contribuant ainsi à une meilleure intégration des produits d’IA "Make in Vietnam" dans la chaîne de valeur technologique mondiale et renforçant la position du Vietnam sur le marché international des technologies.

VNA/CVN