Les actions bancaires cotées sur l'UPCoM prévoient leur transfert à la HoSE

Le marché boursier devrait connaître de nouveaux développements l'année prochaine, plusieurs actions bancaires actuellement cotées sur le Marché des sociétés publiques non cotées (UPCoM) étant destinées à être transférées à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HoSE).

Plus précisément, KienlongBank (KLB), BVBank (BVB) et VietBank (VBB) ont déjà annoncé un plan détaillé pour ce transfert.

KLB est le cas le plus avancé. Le 6 janvier 2026 est la date fixée comme dernier jour de cotation des actions KLB sur l'UPCoM, mettant ainsi fin à plus de huit années de présence sur cette bourse. Après cette date, plus de 578 millions d'actions KLB en circulation seront transférées à la HoSE.

Actuellement, la capitalisation boursière de KienlongBank s'élève à près de 9.500 milliards de dôngs, avec un cours de l'action d'environ 16.400 dôngs, soit une hausse de plus de 40% par rapport à fin 2024. Le bénéfice cumulé avant impôt de la banque pour les neuf premiers mois de 2025 a atteint 1.540 milliards de dôngs, soit le double de celui de la même période l'année précédente et un dépassement de 12% des prévisions annuelles. L'actif total de la banque s'élève à 97.720 milliards de dôngs et le taux de créances douteuses se maintient à 1,93%.

Concernant BVBank, le projet d'introduction en bourse de ses actions BVB à la Bourse d'Honolulu (HoSE) en 2026 est mené en parallèle d'un autre projet visant à augmenter son capital social de 3.500 milliards de dôngs pour le porter à près de 10.000 milliards de dôngs. La banque prévoit d'émettre plus de 320 millions d'actions au profit des actionnaires existants et environ 30 millions d'actions dans le cadre de son programme d'actionnariat salarié (ESOP).

À fin octobre 2025, BVBank a enregistré un bénéfice avant impôt de 506 milliards de dôngs, atteignant ainsi 92% de son objectif annuel. L'actif total de la banque est estimé à 127.500 milliards de dôngs, soit une hausse de plus de 23% par rapport à la fin de l'année précédente. La banque s'est également fixé un objectif à long terme pour la période 2026-2030, avec un actif total pouvant atteindre jusqu'à 296.000 milliards de dôngs.

Parallèlement, VietBank a approuvé un plan visant à finaliser l'introduction en bourse de plus de 1,07 milliard d'actions VBB à la Bourse d'HoS (HoSE) au plus tard au premier trimestre 2026. Avec un prix de marché d'environ 10.300 dôngs par action, la capitalisation boursière actuelle de VietBank s'élève à environ 11.100 milliards de dôngs.

Les rapports financiers ont révélé que le bénéfice avant impôt de VietBank pour les neuf premiers mois de 2025 a atteint 866 milliards de dôngs, soit une hausse de 6% par rapport à la même période de l'année précédente. Le total des actifs a progressé de 16% depuis le début de l'année pour s'établir à 188.100 milliards de dôngs, tandis que le taux de créances douteuses a diminué, passant de 2,75% à 2,69%.

Le transfert des actions de l'UPCoM à la HoSE devrait permettre aux banques de lever davantage de capitaux, d'améliorer la liquidité de leurs titres et de renforcer la transparence de l'information, répondant ainsi aux exigences plus élevées d'un marché boursier centralisé.

