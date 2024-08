L'éducation sexuelle est le meilleur bouclier contre la violence et les abus sexuels envers les enfants

Photo : VOV/CVN

En fait, l'éducation sexuelle des enfants est toujours un sujet qui inquiète de nombreux parents et qui ne savent pas comment commencer à parler de ce sujet sensible à leurs enfants.

Dàm Thu Nguyêt de l’arrondissement de Câu Giây, à Hanoï, a une fille de 12 ans qui étudie en sixième année. Pendant son temps libre, elle regarde souvent des vidéos sur YouTube et pose à sa mère des questions liées au genre ou au développement des parties du corps.

Au début, Dàm Thu Nguyêt ignorait souvent les questions et changeait de sujet pour d'autres histoires, pensant que lorsqu'elle grandirait, son enfant comprendrait. Lorsque ses questions restaient sans réponse, la fille se tournait vers Internet pour étudier par elle-même.

C'est par hasard que Dàm Thu Nguyêt a appris que sa fille avait consulté des sites Internet "sensibles" au langage offensant. Elle a alors décidé d'avoir une conversation sérieuse avec sa fille, de répondre à ses questions et de l'aider à en apprendre davantage sur la psychologie de la puberté et sur la façon d'éviter de tomber dans divers pièges en ligne et hors ligne.

Nécessité de mieux équiper les enfants

Les psychologues disent que l'éducation sexuelle est un processus qui implique la croissance psychologique des enfants de l'enfance à l'âge adulte plutôt qu'un événement d'un ou deux jours. Les jeunes sont naturellement curieux et aiment en apprendre davantage sur les rôles de genre et les distinctions entre les sexes.

Les parents doivent être explicites plutôt qu'évasifs ou peu clairs. Afin d'être plus proactifs dans la transmission des connaissances à leurs enfants et de les accompagner tout au long de leur vie, les parents doivent être proches de leurs enfants, reconnaître les changements de genre et de psychologie à un âge précoce et donc réduire le risque d'agression sexuelle.

Selon Trân Van Anh, directeur adjoint de l'Institut de gestion et de développement durable, dans le contexte de l'explosion technologique, les enfants ont tendance à avoir un accès plus précoce aux plateformes numériques, en particulier aux réseaux sociaux. En plus des contenus sur le genre, les enfants doivent être dotés d'informations et de compétences supplémentaires sur la sécurité, tant dans la vie réelle que dans l'espace numérique.

Dans l'environnement familial, de nombreux parents pensent encore que le genre est une question sensible, ils doivent donc attendre que l'enfant soit plus âgé pour en discuter et l'assimiler.

Photo : VOV/CVN

En fait, les parents devraient enseigner à leurs enfants l'éducation au genre dès qu'ils prennent conscience des dangers pour leur sécurité, a-t-elle déclaré. Les éducateurs doivent également donner aux enfants des connaissances et des informations pertinentes qui leur permettront d'identifier leur genre et les comportements typiques qui l'accompagnent.

Cela permettrait aux enfants d'avoir confiance en eux et d'être capables d'identifier les espaces sûrs, les risques et les situations dangereuses afin qu'ils puissent agir rapidement pour prévenir, éviter et demander de l'aide.

"Les parents doivent créer un espace sûr, ouvert et sincère afin que les enfants puissent partager en toute confiance, poser des questions et se sentir respectés afin que l'orientation et l'éducation soient les plus efficaces", a déclaré l'experte.

Selon l'experte, lorsque les enfants sont dotés d'informations et de connaissances complètes sur le genre et qu'ils mettent en pratique les compétences de vie nécessaires, ils se développeront de manière saine, sûre et confiante dans la compréhension et la gestion des aspects du genre et des relations sexuelles dans leur vie.

Lors de l'enseignement et de l'accompagnement des enfants, il faut veiller à un certain nombre de choses : des informations précises et adaptées à l'âge et la création d'un environnement d'apprentissage transparent et tolérant.

Elle a suggéré de créer un environnement dans lequel les enfants peuvent poser des questions et exprimer leurs inquiétudes sans craindre d'être jugés, ainsi que de les encourager à poser des questions et à parler de questions liées au genre de manière naturelle et confortable.

Les psychologues pensent que la meilleure défense contre la violence envers les enfants et les abus sexuels réside dans leurs propres connaissances ainsi que dans la sensibilisation des adultes, des familles et de la société en général à la nécessité de prendre soin des enfants et de les protéger.

VNA/CVN