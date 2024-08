Renforcer les soins de santé de base en zones rurales

Dans un entretien avec un correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information, Phan Lê Thu Hang, directrice adjointe du Département du plan et des finances du ministère de la Santé et directrice du Comité de gestion du projet au niveau central, a donné un aperçu de la situation.

Pourriez-vous nous informer des détails sur l’avancement du projet d’investissement et de développement du système de soins de santé primaires mis en œuvre dans 13 provinces ?

Le projet est conçu pour améliorer la qualité et l’efficacité des services de santé dans le réseau de soins de santé primaires de 13 provinces, que sont Hà Giang, Bac Kan, Son La, Yên Bai, Hoà Binh (Nord), Quang Binh, Quang Tri, Quang Ngai, Ninh Thuân (Centre), Trà Vinh, Hâu Giang, Bac Liêu et Long An (Sud).

Le projet adopte une stratégie d’investissement globale : modernisation des infrastructures, renouvellement des équipements médicaux, formation du personnel de santé, amélioration des activités de communication en matière d’éducation à la santé, nouvelles lois relatives aux soins de santé primaires et pilotage de modèles innovants de prestation de services de soins de santé primaires. Il devrait renforcer la capacité du réseau de soins de santé primaires, garantissant ainsi la santé, augmentant l’espérance de vie et améliorant la qualité de vie des personnes vivant dans des zones en difficulté.

En ce qui concerne l’ampleur du financement, il s’agit d’un des plus grands projets d’investissement dans le secteur de la santé, avec un budget d’environ 120 millions d’USD. Cela reflète la stratégie du secteur de la santé qui consiste à donner la priorité aux ressources d’investissement pour fournir des services de santé essentiels dans les zones difficiles.

Ce projet est considéré comme l’un des premiers dans le secteur de la santé mis en œuvre selon un nouveau modèle de gouvernance qui maximise l’autonomie locale, dans lequel les provinces agissent en tant que principaux investisseurs pour les sous-projets mis en œuvre dans leurs zones. Ce modèle de gouvernance promet d’avoir un impact positif à long terme sur la capacité de gestion de projet des localités, qui dépendaient auparavant fortement des structures de gestion au niveau central.

Selon vous, quels sont les premiers résultats du projet ?

Tuân. VNA/CVN

Le projet a été mis en œuvre le 18 mai 2020, coïncidant avec le début de la pandémie de COVID-19, ce qui a posé d’importants problèmes au cours des deux premières années. Malgré cela, le projet a bénéficié d’une orientation décisive du ministère de la Santé, des efforts des 13 comités populaires provinciaux, de l’engagement de l’unité centrale de gestion du projet et des conseils provinciaux de gestion du projet, ainsi que du soutien enthousiaste des donateurs.

Après plus de quatre ans de mise en œuvre, le projet a atteint les résultats escomptés. La dernière évaluation réalisée par le ministère de la Santé et la Banque mondiale en mai 2024 montre qu’en dépit de sérieux défis tels que le COVID-19 et les changements dans les politiques de décaissement des aides publiques au développement (APD) et de gestion de projet du gouvernement, le projet est toujours considéré comme satisfaisant aux exigences. La Banque mondiale reconnaît qu’il est le mieux évalué parmi tous les projets de santé financés par la Banque mondiale au Vietnam.

En termes d’investissement, 412 projets de construction, comprenant des postes de santé et des centres médicaux modernisés ou nouvellement construits dans 109 districts/villes des 13 provinces du projet, ont été achevés et mis en service, ce qui représente plus de 86% des projets prévus. Les projets restants sont en cours de construction et devraient être achevés d’ici novembre 2024. La plupart des provinces ont également signé des contrats pour fournir les équipements nécessaires aux postes de santé locaux.

Comment le projet a-t-il renforcé les capacités du personnel des soins de santé primaires ?

Photo : VNA/CVN

La partie “renforcement des capacités” du projet, qui bénéficie d’une aide non remboursable de la Banque mondiale et des co-financiers, vise à remédier au manque de capacités du personnel des soins de santé primaires. La formation dispensée dans le cadre du projet est axée sur l’amélioration de la prestation de services et la gestion des problèmes de santé prioritaires au niveau primaire, tels que l’hypertension, le diabète, le cancer du col de l’utérus, les soins maternels et infantiles, la tuberculose, la broncho-pneumopathie chronique obstructive, l’acupuncture et la rééducation.

Pour garantir un renforcement durable des capacités, le projet élabore un plan de formation complet avec une approche en deux étapes : formation des formateurs provinciaux et formation du personnel des soins de santé primaires. Cette méthode garantit qu’après la formation, les formateurs provinciaux peuvent organiser des sessions de renforcement des capacités pour l’ensemble du personnel communal dans les treize provinces du projet. Le taux de couverture du personnel de santé communal formé est élevé. Les formateurs provinciaux, en plus de former le personnel communal, continuent à le superviser et à le soutenir après la fin du projet afin de garantir le maintien durable des capacités.

À ce jour, 1.857 formateurs provinciaux et superviseurs de district ont été formés (96% du plan de formation total) ainsi que 24.346 agents de santé communaux (85,2% des besoins des provinces).

En ce qui concerne les initiatives visant à améliorer la qualité des services de santé au niveau communal, le projet a conçu et piloté un tableau de bord pour les postes de santé afin qu’ils évaluent eux-mêmes la qualité des services, ce qui leur permet de planifier des améliorations pour les critères non satisfaits. La Banque mondiale et le ministère de la Santé ont évalué cette intervention comme un point fort.

En termes de couverture, d’ici à la fin de 2024, le pourcentage de postes de santé appliquant la carte de pointage devrait atteindre 56%, soit plus du double du plan initial.

En termes d’impact politique, en raison des résultats exceptionnels obtenus dans les 13 provinces du projet, le ministère de la Santé a décidé de procéder à une évaluation approfondie de cette initiative afin de disposer d’une base scientifique pour la transposer à une plus grande échelle.

Considéré comme le projet de santé le plus réussi du Vietnam financé par la Banque mondiale, quelles sont les précieuses leçons tirées de ce succès dont d’autres projets pourraient s’inspirer ?

Photo : VNA/CVN

Après quatre années de mise en œuvre dans un contexte défavorable, plusieurs leçons pratiques précieuses ont été tirées, non seulement pour la phase restante du projet, mais aussi pour d’autres programmes et projets dans le secteur des soins de santé.

Le succès du projet dépend de la capacité de gouvernance des localités participantes, qui agissent en tant que principaux investisseurs pour les sous-projets dans leurs zones. Plus précisément, il s’agit de la capacité de direction et de coordination des comités populaires provinciaux, de la capacité de coordination entre les départements provinciaux concernés (départements des finances, de la construction, de la santé, conseils provinciaux de gestion des projets) et de la capacité de gestion des conseils provinciaux de gestion des projets.

Photo : Vietnam+/CVN

Les provinces doivent poursuivre avec persévérance les objectifs fixés à long terme, tout en faisant preuve de souplesse dans la mise en œuvre des solutions afin de s’adapter à l’évolution du contexte et de l’environnement. La coordination, le soutien, l’orientation et la supervision réguliers et continus de l’unité centrale de gestion du projet et de la Banque mondiale pour les provinces sont cruciaux, en particulier compte tenu des capacités de gestion de projet relativement limitées de nombreuses provinces.

Notamment, le modèle de liste de contrôle de qualité appliqué aux postes de santé communaux, conçu par les experts de l’unité centrale de gestion du projet, et le modèle de gestion et de traitement des maladies non transmissibles dans les postes de santé communaux avec l’appui technique des unités ont été évalués comme des points forts du projet.

Huong Linh - Thùy Giang/CVN