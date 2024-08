Transports publics : HCM-Ville et Hanoï partagent leurs expériences à Moscou

Des représentants des Services des transports de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville ont rejoint d'autres délégués représentant des secteurs des transports et du développement numérique de 28 villes du monde entier lors de la 3 e conférence internationale sur le transport qui s'est tenue les 22 et 23 août à Moscou.

Ayant attiré plus de 100 représentants de villes très peuplées telles que Pékin et Chengdu (Chine), Dubaï (Émirats arabes unis), Sao Paulo (Brésil) et Antalya (Turquie), l'événement a offert aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux gestionnaires du secteur des transports un lieu de partage d'expériences et de données, et d'analyse des indicateurs sur l'efficacité des réseaux de transports publics dans les grandes villes.

Maxim Liksutov, maire adjoint et directeur du département des transports et du développement des infrastructures routières de Moscou, a déclaré que l'intérêt de nombreuses villes densément peuplées d'Asie pour la conférence soutiendrait les efforts visant à trouver des solutions aux défis du transport. Il a promis que Moscou était prête à partager ses expériences dans le développement des transports urbains de haute technologie, y compris l'application de la technologie numérique et de l'intelligence artificielle (IA).

Selon le directeur du Service des transports de Hô Chi Minh-Ville, Trân Quang Lâm, Moscou s’intéresse aux expériences de Hô Chi Minh-Ville dans le développement du transport fluvial, tandis que Hô Chi Minh-Ville cherche à s'inspirer de l'expérience de Moscou et d'autres villes en matière de transports verts, de transports publics et de développement de transports durables, notamment en matière d'application de la technologie numérique à la gestion et à l'exploitation des systèmes de transport et de réduction des émissions dans les transports.

Lors de l'événement, les délégués ont partagé les expériences de leurs villes, présenté et analysé le projet UrbanTransportData, et présenté des sujets spécialisés sur la sécurité et l'organisation du trafic, l'écologie et la santé, et l'intégration des systèmes de transport ferroviaire urbain.

Le directeur adjoint du Service des transports de Hanoï, Trân Huu Bao, et les représentants de huit autres villes ont signé une déclaration conjointe avec Maksim Liksutov sur leur participation au projet UrbanTransportData, qui est une plate-forme analytique internationale au profit des citoyens pour collecter, analyser, visualiser et publier des indicateurs de trafic de villes du monde entier.

