Le tourisme à Hanoï en forte croissance au premier semestre 2025

Les visiteurs étrangers ont connu une croissance particulièrement forte, atteignant 3,16 millions, soit une hausse impressionnante de 20,2% d'une année sur l'autre. Les visiteurs vietnamiens ont également contribué à cette dynamique positive, avec 9,61 millions représentant une augmentation de 7,8%.

Le secteur touristique de la capitale a généré, depuis le début de l'année, un chiffre d’affaires de 51.940 milliards de dôngs, soit une hausse de 14,1% par rapport à l'an passé.

Photo : TT/CVN

Pour capitaliser sur cette dynamique positive et attirer davantage de visiteurs, le Département municipal du tourisme de Hanoï mettra l'accent sur plusieurs stratégies clés en fin d'année. Le Département privilégiera la recherche et le développement de circuits et produits touristiques culturels, notamment ceux associés au tourisme nocturne, pour offrir des expériences uniques aux visiteurs.

Un effort particulier sera mis sur la construction d'un modèle de tourisme communautaire dans les districts de Thach Thât et de Quôc Oai. Ce modèle sera axé sur l'expérience pratique des valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques, offrant une immersion authentique aux touristes. Enfin, le Département continuera de développer les produits touristiques emblématiques de Hanoï, tels que le tourisme culinaire, le tourisme MICE (réunions, incentives, conférences, expositions), et le tourisme de santé.

Ces initiatives visent à renforcer l'attractivité de Hanoï et à garantir une fin d'année touristique réussie.

Par ailleurs, la ville renforcera la communication, la promotion des images touristiques, des destinations et des nouveaux produits touristiques de la capitale à travers les médias et chaînes de télévision nationales et internationales, afin d'attirer les visiteurs avec les messages cohérents "Hanoï - Venez l’aimer" et "Hanoï - Destination touristique sûre et attractive".

Le Département organisera des événements majeurs tels que le Festival du tourisme de Hanoï 2025 et le Festival touristique de l'Ao dai de Hanoï 2025. En parallèle, un plan de promotion touristique sera activement mis en œuvre, ciblant des marchés internationaux clés comme l'Asie du Nord-Est, l'ASEAN et l'Inde.

Hanoï ambitionne d'accueillir un total de 31 millions de touristes en 2025, dont 7,5 millions d'étrangers. Ces chiffres devraient générer un chiffre d'affaires d'environ 130.000 milliards de dôngs.

VNA/CVN