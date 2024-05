Plus de 17,4 millions de personnes adhèrent à l'assurance sociale

Fin avril, 15,5 millions de personnes ont adhéré à l'assurance sociale obligatoire, en hausse de 1,56% sur un an, et plus de 1,4 million d'autres à une assurance volontaire.

Pendant cette même période, le nombre de personnes couvertes par l'assurance chômage a atteint plus de 14,2 millions, en hausse de 1,74% sur un an. Par ailleurs, 90,2 millions ont adhéré à l'assurance maladie, soit une augmentation annuelle de 0,02%.

Le total des primes d'assurance sociale, d'assurance maladie et d'assurance chômage versées à la fin avril s'élevaient à 155.406 milliards de dôngs, soit une hausse de 10,04% par rapport à la même période de l'année dernière.

VNA/CVN