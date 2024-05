Les progrès indéniables du Vietnam dans la protection des droits de l'homme

Dans son article publié le 5 mai, Moisés Pérez Mok, directeur du Bureau permanent de l'agence de Prensa Latina à Hanoï, a déclaré que le rapport national du Vietnam pour le 4 e cycle de l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations unies comprend les progrès indéniables réalisés par le Vietnam grâce à la mise en œuvre cohérente de politiques visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme.

Le journaliste Moisés Pérez Mok a souligné que le rapport présentait globalement la protection et la promotion des droits de l'homme au Vietnam dans tous les domaines. Le Vietnam avait mis en œuvre 86,7% des recommandations du 3e cycle de l'EPU et 12,4% des recommandations avaient été partiellement accomplies. Le Vietnam est également l'un des rares pays à soumettre un rapport volontaire à mi-parcours sur la mise en oeuvre des recommandations du 3e cycle de l'EPU.

Le rapport récemment présenté par le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt à Hanoï souligne que le Vietnam a désormais adhéré à 7 des 9 traités internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l'homme et assure le respect de ces traités grâce à des cadres juridiques et politiques bien synchronisés, apportant des résultats globaux. De 2019 à fin novembre 2023, l'Assemblée nationale du Vietnam a adopté 44 lois, dont de nombreux documents juridiques importants liés aux droits de l'homme et aux droits civils.

Le rapport fournit également des informations détaillées sur la garantie de la liberté de la presse et de la liberté d'expression ainsi que sur le droit d'accès à l'information. Après 26 ans de connexion à Internet, le Vietnam dispose d'un système technologique de télécommunications moderne et très populaire. En septembre 2023, le Vietnam comptait 78 millions d'internautes, soit une augmentation de 21% par rapport à 2019. Le nombre d'abonnés au haut débit mobile est de 86,6 millions d'abonnés, en hausse de 38%.

Moisés Pérez Mok a cité le rapport selon lequel le Vietnam respecte et garantit la liberté de croyance religieuse ainsi que le droit de création d'associations, qui sont des droits établis depuis la fondation de la République populaire du Vietnam en 1945 et clairement énoncés dans la Constitution de 2013. Le Vietnam compte jusqu'à 43 organisations de 16 religions différentes en activité, avec 26,7 millions d'adeptes, près de 60.000 dignitaires et 30.000 lieux de culte, ainsi qu'un grand nombre de publications religieuses.

L'article met également en évidence de nombreuses preuves montrant les progrès réalisés par le Vietnam dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de la protection des enfants ainsi que dans la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle et la protection des droits de l'homme.

Moisés Pérez Mok a exprimé ses impressions sur les réalisations du Vietnam dans le domaine économique. Avec une croissance constante du produit intérieur brut (PIB), atteignant environ 430 milliards de dollars en 2023, le Vietnam est devenu la 5e économie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), se classant au 35e rang des 40 plus grandes économies du monde.

L’ONU reconnaît également le Vietnam comme l’un des pays leaders dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. En 2022, l'indice de développement humain (IDH) du Vietnam est de 0,726, appartenant au groupe des pays à IDH élevé dans le monde, notamment par rapport aux pays ayant un niveau de développement plus élevé.

