La seule infirmière française dans la campagne historique de Diên Biên Phu

>> 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu : la presse internationale en parle

>> La Victoire de Diên Biên Phu, “l’une des plus importantes du XXe siècle”

>> Un multiplex célèbre le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

Geneviève de Galard et son mari Jean de Heaulme résident au Centre de soins de la ville de Toulouse, dans le Sud de la France.

Photo d'archives.

Jean de Heaulme a raconté les moments mémorables de sa femme : lorsqu'elle soignait les soldats blessés le front ; le jour où elle a été libérée ; leur première rencontre à Hanoï ; lorsqu'elle est revenue en France pour la joie de ses amis et de sa famille ; les moments de bonheur du couple le jour de leur mariage et la joie d'accueillir leur premier fils.... Avec tout son amour et sa fierté, il a parlé avec passion de sa femme.

En mars 1953, Geneviève de Galard avais 28 ans, elle s’est engagée comme convoyeuse dans l'armée de l'air. À partir de janvier 1954, elle a commencé ses missions sur Diên Biên Phu.

Durant 56 jours et nuits de combats, elle a participé à plusieurs vols de sauvetage pour sortir les soldats blessés du champ de bataille. Le 28 mars, l'avion Dakota qui l'emmenait à Diên Biên Phu pour récupérer des soldats blessés et malades a été incapable de redécoller, puis détruit par des obus, la laissant bloquée à Diên Biên Phu. À cette époque, Geneviève de Galard était la seule femme du bassin de Diên Biên, car les autres infirmières ont été évacuées dès le début de la guerre.

Geneviève de Galard et deux chirurgiens ont soigné les soldats français blessés et malades pendant plus d'un mois sous terre. À la fin de la campagne, après 17 jours prisonnière avec d'autres soldats français, le 24 mai 1954, Geneviève de Galard obtient la libération du Président Hô Chi Minh et rentre en France fin 1954.

Elle a repris un temps son travail de convoyeuse, a épousé le colonel Jean Heaulme en 1956 et a eu trois enfants.

À 80 ans, Mme Geneviève de Galard a publié son autobiographie "Une femme à Diên Biên Phu", aux éditions des Arènes, racontant sa vie et son destin particulier lors de cette campagne historique.

Ce mémoire a été évalué par la presse française comme "minutieux dans les moindres détails et riche en humanité", aidant le public à "mieux comprendre une page tragique de l'histoire de France".

VNA/CVN