Le ministère de l’Information et des Communications promeut l’IA

De nombreuses unités du ministère de l'Information et des Communications collaborent avec des entreprises technologiques pour développer l'intelligence artificielle (IA) au service des activités de gestion et d'administration.

Lors d'une récente conférence sur la gestion de l'État tenue par le ministère de l'Information et des Communications le 2 mai, un officiel du Département de l'information étrangère a présenté un rapport et une démonstration de l'assistant virtuel pour les opérations d'information étrangère.

La version test du chatbot a fourni de nombreuses informations utiles en répondant aux questions des participants.

Cet assistant virtuel, développé par le Département de l'information étrangère et la société MISA depuis avril 2023, a été testé sur vietnam.vn.

Selon le directeur du Département de l'information étrangère, Pham Anh Tuân, cet assistant virtuel repose sur le principe de l'IA étroite. Ce chatbot peut répondre à de nombreuses questions sur les affaires étrangères et fournir un soutien professionnel au personnel du secteur.

Partageant son point de vue sur la création d'un assistant virtuel, le ministre de l'Information et des Communications, Nguyên Manh Hùng, a souligné que la qualité des assistants virtuels dépendrait principalement de la qualité des données.

"Les bons assistants virtuels reposent sur de bonnes données. Les agences souhaitant créer des assistants virtuels doivent développer leurs propres systèmes de connaissances", a commenté le ministre.

Plus l'IA est étroite, meilleure elle est, car plus elle est étroite, plus elle est intelligente. La meilleure IA est celle qui est adaptée à chaque personne. Par conséquent, le ministre a ordonné à MISA de se concentrer sur le développement d'une IA étroite, basée sur des données de qualité.

Les unités du ministère de l'Information et des Communications développeront leur propre IA avec différents fournisseurs de plateformes. Le ministère de l'Information et des Communications sera à l'avant-garde de l'application de l'IA étroite.

Des méthodes efficaces

Selon le ministre, pour que l'intelligence artificielle fasse partie intégrante de notre vie quotidienne, des réglementations sont nécessaires. Le ministère de l'Information et des Communications élaborera des règles de gestion de l'IA, s'inspirant de l'expérience internationale, puis les soumettra au Premier ministre.

Le ministre Nguyên Manh Hùng a réitéré des idées importantes qu'il avait évoquées lors de la 8e session du Comité national sur la transformation numérique.

En effet, pour une transformation numérique efficace, la première question concerne le financement et la manière de l'utiliser correctement.

Étant donné que de nombreux ministères, branches et localités ne comprennent toujours pas clairement les objectifs du processus de transformation numérique, il est nécessaire de le piloter depuis un seul endroit, puis de le reproduire dans tout le pays. Le ministère de l'Information et des Communications disposera bientôt d'une évaluation générale de la mise en œuvre des services publics en ligne, des centres opérationnels intelligents et des assistants virtuels.

À l'ère de la transformation numérique où les plateformes partagées émergent, il est également nécessaire de clarifier les rôles du gouvernement et des collectivités locales. Le ministère de l'Information et des Communications devra également fournir des instructions détaillées afin que d'autres organismes puissent agir en conséquence.

L'intelligence artificielle est entrée dans une phase d'application généralisée. Au deuxième trimestre, le ministère de l'Information et des Communications lancera plusieurs exemples d'applications, soulignant que plus l'IA est spécifique, plus elle est facile à former, plus elle est intelligente et efficace. Toute IA doit être formée.

La transformation numérique nécessite une infrastructure. Au deuxième trimestre, le ministère clarifiera ce que sont les "piliers" de l'infrastructure de transformation numérique, qui investit et quand les projets seront achevés.

La digitalisation est très répandue et, sans surveillance, elle deviendra ingérable. Le ministère proposera des formules efficaces de transformation numérique de manière concise pour que les autres ministères, branches et localités puissent facilement les comprendre et les mettre en œuvre.

