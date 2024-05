La baisse de natalité, des défis aux objectifs de population et de développement

>> Défi d’une faible fécondité et du vieillissement de la population

>> Hô Chi Minh-Ville fait face à un grand défi démographique

Photo : ND/CVN

Le Vietnam a dépassé le cap des 100 millions d’habitants, devenant ainsi le troisième pays le plus peuplé d’Asie du Sud-Est et le 15e au monde. Le groupe en âge de travailler représente plus de 66 % de la population totale.

Cependant, les statistiques de l’Office général des statistiques du ministère du Plan et de l’Investissement dressent un tableau inquiétant. En 1999, le nombre moyen d’enfants par femme était de 2,33. Ce nombre n’a cessé de baisser, pour atteindre un niveau record de 1,9 enfant par femme en 2023. Ce chiffre est loin d’atteindre le taux de fécondité de remplacement de 2,1 enfants nécessaire pour maintenir une population stable.

Conscient de la menace potentielle pour la croissance économique du pays, le Premier ministre a signé une décision en 2020 approuvant un programme d’ajustement des taux de fécondité dans différentes régions et groupes d’ici 2030.

Cette initiative comprend l’augmentation des taux de natalité dans les zones à faible fécondité et leur diminution dans les régions à taux élevé, pour atteindre à terme une moyenne nationale de 2,1 enfants par femme.

Mai Trung Son, de l’Autorité vietnamienne de la population, a déclaré que le projet de loi sur la population, en cours d’élaboration, propose des mesures pour encourager les couples à avoir deux enfants dans les villes et provinces à faible taux de natalité.

Il s’agit notamment de proposer un soutien financier ponctuel aux femmes ayant un deuxième enfant, d’exonérer ou de réduire les frais de scolarité pour les enfants d’âge préscolaire et primaire, de soutenir les conseils matrimoniaux et familiaux et de créer un environnement favorable à la famille grâce à des politiques sur le lieu de travail qui répondent aux besoins de garde d’enfants et favorisent le partage des responsabilités. entre les membres de la famille.

VNA/CVN