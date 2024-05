Le Premier ministre Pham Minh Chinh salue la police de la circulation

Photo : VNA/CVN

Au nom du gouvernement, il a salué les réalisations de la police de la circulation ainsi que le renforcement, la coordination et le soutien des autres forces de sécurité publique dans l’assurance de l'ordre et la sécurité de la circulation pendant les vacances du 30 avril au 1er mai.

Il a apprécié leur créativité dans le travail de patrouille et de contrôle, en particulier dans l'organisation des patrouilles et l’application technologiques dans le maintien de l’ordre de la circulation.

Le chef du gouvernement a demandé à chacun de continuer à promouvoir les réalisations obtenues, de redoubler d'efforts et de responsabilité pour assurer l'ordre et la sécurité de la circulation et construire une belle image de la police de la circulation.

Pendant le pont de mai, la situation de l’ordre et de la sécurité de la circulation dans l’ensemble du pays est préservée pour l'essentiel. Le nombre d'accidents de la circulation a réduit par rapport à la même période de 2023 sur trois critères : nombre de cas, de décès et de blessés.

VNA/CVN