Préserver et valoriser la forêt du Général Vo Nguyên Giap

Photo : VOV/VNA/CVN

Cap vers la commune de Gia Phù, dans le district de Phù Yên de la province septentrionale de Son La, où se trouve une forêt nommée en l’honneur de Vo Nguyên Giap. Cette forêt revêt une importance historique majeure pour le pays et incarne également l’affection des ethnies de Son La et du Nord-Ouest envers le Général légendaire et l’armée vietnamienne lors de la bataille de Diên Biên Phu, il y a 70 ans.

Située au sein du village de Nhot, le long de la nationale 37 et entre deux chaînes de montagnes, la forêt s’étend sur près de 200 hectares. En 1954, lors de la marche depuis Nghia Lô dans la province de Yên Bai jusqu’à Diên Biên pour la bataille de Diên Biên Phu, le général Vo Nguyên Giap et ses soldats y ont fait halte et se sont stationnés. Depuis lors, elle est affectueusement surnommée la “Forêt du Général Vo Nguyên Giap”par les habitants locaux.

Au cours des sept dernières décennies, cette forêt conserve toujours sa couverture verdoyante grâce à l’attention particulière des populations locales à sa protection. Leur amour pour le grand général du peuple et son armée maintient sa splendeur, comme l’a souligné Lo Van Linh, chef du village Nhot et également responsable de l’équipe de protection de la forêt.

"Je suis très honoré de rejoindre l’équipe de protection de la forêt dédiée au Général Vo Nguyên Giap. Nous effectuons des patrouilles dans la forêt trois fois par semaine. Nous sensibilisons régulièrement les générations futures à l’importance de préserver cette forêt pour les années à venir", a-t-il partagé.

Il y a 16 ans, en 2008, le Comité populaire de Son La a officiellement reconnu la forêt du Général Vo Nguyên Giap comme une relique historique provinciale. En 2020, Son La a confié au district de Phù Yên la responsabilité de mener à bien un projet de préservation et de valorisation de cette forêt, à la fois témoin historique et lieu touristique potentiellement attractif pour la localité.

Photo : VOV/VNA/CVN

À la fin de l’année 2021, le district de Phù Yên a concrétisé cette vision en finalisant la construction de nombreux éléments intégrés à la forêt, notamment une Maison commémorative dédiée au Général Vo Nguyên Giap. Dinh Công Son, habitant la commune de Gia Phu et membre de l’équipe de protection de la forêt depuis près de 30 ans, est désormais responsable de la gestion de cette maison. Malgré son âge avancé, il s’engage à veiller à ce que ce mémorial soit toujours verdoyant et en excellent état.

"Je suis très fier d’assumer cette tâche et m’efforce toujours de promouvoir auprès de la jeune génération, en particulier des étudiants, les valeurs historiques de ce lieu. Je leur rappelle également la signification majeure de la glorieuse victoire laissée par nos ancêtres", a-t-il souligné.

Nguyên Thi Hông Hanh, une habitante du district de Phù Yên, est très émue. "En tant que jeune née en temps de paix, je suis profondément honorée et fière d’être présente ici. Je m’efforce de mieux faire connaitre ce site", a-t-elle partagé.

La forêt qui porte le nom du Général Vo Nguyên Giap et son mémorial situé au village de Nhot ont une valeur spirituelle inestimable, tout comme la victoire historique de notre grand général et de son armée il y a 70 ans, une victoire qui résistera à jamais à l’épreuve du temps.

VOV/VNA/CVN