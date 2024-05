Hô Chi Minh-Ville : les données numériques pour le développement urbain intelligent

Hô Chi Minh-Ville vise une économie numérique contribuant respectivement à hauteur d’environ 25% et 40% à son produit intérieur régional brut (PIBR) d’ici 2025 et 2030.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Duong Anh Duc, a déclaré que les autorités locales ont publié un projet visant à transformer la mégapole économique du Sud en une ville intelligente, un programme de transformation numérique, une stratégie de gouvernance des données et un programme de recherche et développement pour applications de l’intelligence artificielle (IA) pour 2020-2030.

Ces mécanismes politiques clés pour la transformation basée sur les données numériques visent non seulement à garantir les objectifs fixés, mais également à maximiser le potentiel de la ville pour se hisser au niveau des grandes villes de la région et d’autres pays.

Lors d’une conférence sur la stratégie des villes intelligentes organisé le mois dernier à Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Manh Cuong, directeur du bureau Sud du ministère des Sciences et des Technologies, a souligné l’importance des bases de données.

Le Professeur associé-Docteur Hoàng Huu Hanh, directeur du conseil scientifique de l’Institut vietnamien d’innovation et de transformation numérique, a indiqué que la liaison et la gestion des bases de données apporteraient une valeur économique et sociale au pays, aux localités et aux entreprises. À l’inverse, si les bases de données ne sont pas de haute qualité, des modèles ou applications numériques efficaces ne peuvent pas être obtenus.

Le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Pham Duc Long, a recommandé aux localités de parvenir à une compréhension commune selon laquelle le développement urbain intelligent consiste à mettre en œuvre une transformation numérique à la hauteur des agglomérations, en se concentrant sur la résolution de problèmes majeurs tels que les transports, l’environnement, l’énergie et la sécurité sociale.

Il s’agit d’un processus continu et à long terme, qui nécessite des ressources importantes de la part de la société, a-t-il déclaré.

Actuellement, le ministère rédige un décret sur la réglementation des bases de données partagées et devrait le soumettre au gouvernement en mai 2024.

