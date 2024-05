Mai Tiên Dung, ancien ministre et président du Bureau gouvernemental, poursuivi en justice

Mai Tiên Dung, ancien ministre et président du Bureau du gouvernement, a été placé en détention provisoire et fait l'objet de poursuites pour abus de pouvoir au cours de son mandat.

L'agence de police d’enquête du ministère de la Police a poursuivi en justice et ordonné en détention provisoire Mai Tiên Dung, ancien ministre et président du Bureau du gouvernement, pour "abus de position ou de pouvoir dans l'exercice de fonctions publiques", dans le cadre de l'enquête élargie sur l'affaire de "corruption active, corruption passive, abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions publiques" à Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) et dans certaines localités.

C’est ce qu’a annoncé le général de division Tô Ân Xô, porte-parole du ministère de la Police, lors de la conférence de presse périodique du gouvernement du mois d’avril, tenue le 4 mai à Hanoï.

Concernant l'affaire du groupe Phuc Son, le général Tô Ân Xô a précisé qu'à ce jour, l'agence de police d’enquête du ministère de la Police avait poursuivi en justice 23 accusés et continuerait d'élargir son enquête.

À propos de l’affaire de "violation des règles relatives à la passation des marchés publics causant de graves conséquences, corruption active, corruption passive" chez le groupe Thuân An, l'agence de police d’enquête du ministère de la Police a poursuivi en justice huit accusés. Le 1er mai, Duong Van Thai, secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Giang (Nord), a été poursuivi en justice et arrêté en détention provisoire pour "abus de position et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions publiques".

Concernant les résultats de l'enquête sur l'affaire survenue au groupe Thuân An, Tô Ân Xô a informé qu'entre décembre 2014 et décembre 2023, ce groupe avait participé directement ou en coentreprise et remporté 32 appels d'offres dans 16 villes et provinces avec un valeur totale de plus de 23 000 milliards de dôngs (environ 950 millions d'USD). Au cours de la période 2022-2023, le groupe a remporté de nombreux appels d'offres pour une valeur totale de plus de 18.000 milliards de dôngs.

Pour rappel, le 15 avril, l'agence de police d’enquête du ministère de la Police a publié des décisions de poursuite judiciaire, de détention provisoire, de mandat de perquisition visant Nguyên Duy Hung, président du conseil d’administration de Thuân An Group, pour "violation des règles relatives à la passation des marchés publics causant de graves conséquences" et "corruption active, en vertu de l’article 222, clause 3, et de l’article 364, clause 4 du Code pénal de 2015 ; Trân Anh Quang, directeur général de Thuân An Group, a été également arrêté pour "corruption active", en vertu de la clause 4, de l’article 364 du Code pénal de 2015 ; Nguyên Khac Man, directeur général adjoint de Thuân An Group, pour "violation des règles relatives à la passation des marchés publics causant de graves conséquences", en vertu de l’article 222, clause 3, et "corruption active" en vertu de l’article 364, clause 4 du Code pénal de 2015.

Les enquêteurs ont également décidé d’introduire une instance et de placer en détention provisoire le directeur du Comité de gestion des projets d’infrastructures de transport et agricoles de la province de Bac Giang, Nguyên Van Thao, et son adjoint Dam Van Cuong, ainsi que le chef du bureau dudit comité Hoàng Thê Du.

Nguyên Van Thao et Dàm Van Cuong ont été arrêtés pour "violation des règles relatives à la passation des marchés publics causant de graves conséquences" et "corruption passive", en vertu de l’article 222, clause 3, et de l’article 354, clause 4 du Code pénal ; et Hoàng Thê Du pour "violation des règles relatives à la passation des marchés publics causant de graves conséquences", en vertu de l’article 222, clause 3 du Code pénal.

Thuân An Group, fondé en 2004, est une société spécialisée dans le domaine de l’investissement et de la construction des ouvrages d’infrastructures techniques, du commerce d’électricité et des énergies renouvelables, et de l’immobilier.

VNA/CVN