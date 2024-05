Valoriser le rôle des femmes issues de minorités ethniques

Lancé en 2021, le projet “Faire progresser l’autonomisation économique des femmes au Vietnam” a permis à de nombreuses femmes issues de minorités ethniques à Hà Giang (Nord) de développer leur économie et de renforcer leur position au sein de la famille et de la société.

>> L’égalité des sexes progresse dans les régions peuplées de minorités ethniques

>> Les médias cambodgiens apprécient les politiques liées aux affaires ethniques du Vietnam

>> Les femmes du Tây Nguyên unies pour préserver le tissage de brocatelle

Photo : VNA/CVN

Truong Thi Nhâu, de l’ethnie Dao, résidant dans la commune de Tiên Nguyên, district de Quang Binh, province de Hà Giang, provient d’une famille parmi les plus défavorisées de la localité. Mme Nhâu partage qu’il y a deux ans, sa famille se trouvait dans une situation précaire, sans capital pour démarrer une activité.

“Nous ne possédions que deux buffles, mais en août 2022, ces derniers ont été emportés par les inondations. Notre famille n’avait pas d’actifs et le prêt contracté pour les buffles n’avait pas encore été remboursé”, raconte Mme Nhâu. “Mes proches étaient trop démunis pour m’aider. À cette période, mon mari et moi étions profondément affectés”, ajoute-t-elle.

S’élever de la pauvreté

En septembre de l’année dernière, Mme Nhâu a été invitée à rejoindre une équipe d’éleveurs de chèvres dans le cadre du projet “Faire progresser l’autonomisation économique des femmes au Vietnam” (AWEEV en anglais) mené par CARE International au Vietnam.

En rejoignant le groupe, Mme Nhâu a reçu un prêt immédiat de 5 millions de dôngs (196 USD) sans intérêt pour acheter deux chèvres reproductrices. Grâce à son engagement à apprendre des expériences des femmes précédentes, son élevage de chèvres a été un succès. Moins de neuf mois plus tard, son troupeau de chèvres comptait cinq chèvres de plus que les deux initiales.

“Je suis également prête à partager mon expérience de l’élevage de chèvres avec d’autres femmes”, déclare-t-elle.

Dans le cadre du projet, chaque membre de l’équipe peut emprunter de l’argent deux fois et le rembourser en 18 mois maximum.

Photo : VNA/CVN

Dang Xà Tram, cheffe de l’équipe d’élevage de chèvres du village de Hông Son, informe que : “En voyant le modèle efficace des membres de l’équipe, beaucoup d’autres femmes veulent les rejoindre. Avec l’augmentation du nombre de femmes, nous nous séparerons en équipes plus petites pour améliorer encore l’efficacité de leur travail, créant ainsi des conditions favorables pour que les femmes puissent facilement échanger leurs expériences et se soutenir mutuellement dans le développement économique”.

Hoàng Thi Hiên, originaire du bourg de Yên Binh, district de Quang Binh, a réussi à sortir de la pauvreté en ouvrant un atelier de champignons. “J’ai eu l’idée de cultiver des champignons il y a longtemps et j’ai commencé le travail en 2018. Cependant, ce n’est que lorsque le projet m’a accordé un prêt sans intérêt de plus de 110 millions de dôngs et a financé un appareil de remplissage de balles de plus de 30 millions de dôngs pour mon atelier de champignons que j’ai eu la confiance nécessaire pour me lancer dans la production”, fait savoir-t-elle.

Son atelier produit actuellement 20.000 blocs de champignons répondant aux normes de qualité, et son chiffre d’affaires moyen est d’un million de dôngs (40 USD) par jour en période de pointe.

Renforcement des moyens d’action

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Quyên, présidente de l’Union des femmes du district de Quang Bình, informe que : “Grâce au soutien, en particulier du projet CARE au cours des deux dernières années, la vie des femmes issues de minorités ethniques dans les six communes couvertes par le projet a connu des changements significatifs”.

“La chose la plus gratifiante est que la communauté et les hommes ont pris conscience du rôle des femmes. Les femmes sont désormais reconnues et appréciées. Les maris sont également prêts à faire le ménage, à préparer les repas et à s’occuper des enfants”, souligne-t-elle.

Une fois qu’elles gagnent leur propre revenu, les femmes ethniques sont libres de faire leur propre travail, d’avoir du temps pour s’occuper d’elles-mêmes et d’avoir leurs propres projets.

Selon Nguyên Duc Thành, responsable des projets de développement pour CARE International au Vietnam, le projet AWEEV a été mis en œuvre en 2021-2025. Il vise à soutenir 2.635 personnes ethniques dans six communes de la province de Hà Giang et trois communes de la province de Lai Châu (Nord) avec un financement de plus de 4,5 millions de dollars canadiens (3,2 millions d’USD).

Dans la province de Hà Giang, le projet a été lancé dans six communes et villes du district de Quang Binh afin d’améliorer la vie des femmes rurales pauvres, en particulier les femmes ethniques. À la fin du mois de mai 2023, le projet a aidé 150 femmes ethniques à élever des poulets, des porcs et des chèvres et à cultiver des arachides

Ta Nguyên - Huong Linh/CVN