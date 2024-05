Deux policiers félicités pour leur acte de bravoure

Photo : VNA/CVN

L’enfant, un touriste chinois âgé d’environ 10 ans, déjeunait avec sa famille dans un restaurant et a frôlé un drame terrible dans la piscine d’un resort sur l’île de San Hô 2, dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).

En formation près du lieu, les capitaines Nguyên Quôc Dat et Lê Duc Anh, respectivement policiers de la commune de Hung Hà du district de Tân Hung, et de la commune de Phuoc Dông du district de Cân Duoc, ont volé au secours de l’enfant qui était inanimé et ont réussi à le hisser sur le bord et à pratiquer les gestes urgents de premiers secours.

L’acte de bravoure des deux officiers a été vivement salué tant par la communauté locale que par les touristes, notamment chinois, contribuant ainsi à promouvoir l’image de la police auprès de la communauté.

Plus tôt, la Police de Long An a reçu une lettre de félicitations et un panier de fleurs du consulat général de Chine à Hô Chi Minh-Ville remerciant les capitaines Nguyên Quôc Dat et Lê Duc Anh.

VNA/CVN