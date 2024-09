Niger : plus de 100 terroristes "neutralisés" par l'armée dans l'Ouest du pays

Plus de 100 terroristes ont été "neutralisés" et un important matériel ennemi détruit, grâce à une coordination entre les forces terrestres et aériennes nigériennes, dimanche dernier 15 septembre à Niaktiré, près de la commune de Makalondi, dans la région de Tillabéry (Ouest), a annoncé mercredi 18 septembre l'armée nigérienne dans son bulletin d'information.