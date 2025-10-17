Les marchés asiatiques prudents

Les marchés asiatiques sont à la peine vendredi 17 octobre, partageant les inquiétudes mondiales quant à la stabilité financière des banques régionales américaines et aux tensions entre la Chine et les États-Unis, tandis que le yen poursuit sa remontée.

Sur les places chinoises, l'indice Hang Seng de Hong Kong lâchait 1,14% vers 02h45 GMT. Shanghai reculait de 0,7% et Shenzhen abandonnait 1%. La Bourse de Sydney reculait de 0,75% et Taipei de 0,86%. Séoul progressait de 0,2%. La devise nippone continuait à s'apprécier face au dollar, à 150,1 yens pour un dollar (+0,23%) vers 03h20 GMT. L'or, refuge traditionnel face à l'instabilité, se hissait vendredi 17 octobre à un nouveau sommet historique, à 4.379,93 dollars l'once.

APS/VNA/CVN