Les visiteurs étrangers impressionnés par l'Exposition des réalisations du pays en 80 ans

L'exposition des réalisations du pays "80 ans de parcours vers l'Indépendance - la Liberté - le Bonheur", tenu du 28 août au 15 septembre au Centre national des expositions à Dông Anh (Hanoï), attire un grand nombre de Vietnamiens ainsi que des étrangers.

>> Voyage savoureux à travers le pays au Centre d’exposition du Vietnam

>> Exposition des réalisations nationales : le stand de la VNA séduit la jeunesse

>> L'exposition des réalisations nationales continue d’attirer un public exceptionnel

>> L'Exposition nationale des réalisations se clôturera par un concert et un feu d'artifice

>> L’exposition des réalisations nationales devrait atteindre le record de 10 millions de visiteurs

Photo : VOV/CVN

En un après-midi d'automne de septembre à Hanoï, une foule nombreuse afflue vers le Centre national des foires et expositions. On ne manque pas d’y remarquer des visiteurs internationaux écouter attentivement les commentaires, se tenir devant des modèles de cartographie 3D retraçant des moments historiques du Vietnam, ou s'enthousiasmer en essayant le tir à la carabine.

Ils viennent de nombreux pays différents, mais partagent tous les mêmes émotions : la surprise, l’admiration et la forte impression d’un Vietnam à la fois riche en traditions, dynamique, créatif et profondément intégré.

Photo : VNA/CVN

Afin de répondre aux besoins des visiteurs, le comité d'organisation a décidé de prolonger la durée de l'exposition jusqu'au 15 septembre au lieu du 5 septembre comme prévu initialement. Cela offre également une opportunité supplémentaire pour de nombreuses délégations internationales de voir de leurs propres yeux les avancées remarquables du Vietnam au cours des 80 dernières années.

Devant le stand du ministère de la Défense, qui présente de nombreux modèles d'équipements et de matériel moderne fabriqués par le Vietnam lui-même, le général de division Leang Sovannara, attaché militaire cambodgien au Vietnam, ne peut cacher sa surprise. Il estime que l'industrie de la défense vietnamienne se développe très rapidement.

Selon ce général cambodgien, les espaces d'exposition ne sont pas seulement vastes, mais proposent aussi une grande diversité d’équipements, de matériels et de produits modernes.

Photo : VNA/CVN

"Je constate que le Vietnam progresse très vite dans le développement de son industrie de défense. Je suis convaincu que dans un avenir proche, le Vietnam présentera encore davantage de produits de défense modernes", a déclaré le général de division Leang Sovannara.

Il a également évoqué les perspectives de coopération entre les pays dans le domaine de la défense. Selon lui, le Vietnam et le Cambodge entretiennent une relation d'amitié traditionnelle solide et veillent toujours à préserver ce lien, tout en promouvant et en renforçant davantage la coopération en matière de défense ainsi que les relations bilatérales entre les deux États.

Le général de division Leang Sovannara a aussi souligné que l'exposition reconstitue l'histoire glorieuse du peuple vietnamien, tout en reflétant la nouvelle vitalité d'une nation en pleine ascension, telle que l'affirme le secrétaire général Tô Lâm : une nouvelle ère d’essor du peuple vietnamien.

"Je peux clairement constater le développement du Vietnam"

Le lieutenant-colonel Soe Moe Naing, attaché militaire birman au Vietnam, a également exprimé son enthousiasme après avoir visité le stand du ministère de la Défense vietnamien.

"En visitant l'exposition, je peux clairement constater le développement du Vietnam", a confié ce lieutenant-colonel.

Le lieutenant-colonel Soe Moe Naing considère que cette exposition des réalisations du pays reflète également la stature et les aspirations du Vietnam dans cette nouvelle phase.

Photo : VNA/CVN

Le lieutenant-colonel Soe Moe Naing a affirmé : "C'est vraiment impressionnant. De nombreux types d'armes et d'équipements modernes sont exposés : des radars, des systèmes de défense aérienne aux équipements techniques innovants. Cela montre que le Vietnam ne se développe pas seulement dans le domaine de la défense, mais réalise également des progrès remarquables dans de nombreux autres secteurs".

À ce jour, l'exposition a attiré de nombreuses délégations militaires venues de la Fédération de Russie, du Laos et du Cambodge.

Selon le comité d’organisation, l’exposition a accueilli près de 8,6 millions de visiteurs au 13 septembre. Rien que pour la journée du 13, l’exposition a accueilli près de 1,3 million de visiteurs - le plus haut niveau depuis son ouverture. Selon les prévisions, un chiffre record de 10 millions de visiteurs au total devrait être atteint à la clôture de l'événement.

Deux cents trente stands à l’exposition Occupant une superficie de près de 260.000 m², l’exposition rassemble 230 stands de 34 provinces et villes, de 28 ministères et secteurs, ainsi que de nombreuses entreprises publiques et privées. Les espaces de présentation retracent les grandes étapes et réalisations marquantes des 80 ans de construction et de développement du pays. En parallèle, de nombreuses activités variées et attrayantes sont proposées : démonstrations de robots, montgolfières, cerfs-volants, animations culinaires, présentations d’artisanat traditionnel, tables rondes thématiques, espaces interactifs et expérientiels attirant un large public.

Trang Phuong/CVN