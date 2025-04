Binh Thuân renforce ses mesures de lutte contre la pêche INN

En prévision de la cinquième inspection de la Commission européenne (CE) liée au "carton jaune" infligé au Vietnam, le Comité populaire de la province de Binh Thuân a diffusé un document urgent demandant aux agences concernées de renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire a chargé les autorités locales de mettre en œuvre strictement les mesures de lutte contre la pêche INN, conformément aux directives du ministère de l'Agriculture et de l’Environnement. Les navires de pêche doivent être empêchés de pénétrer illégalement dans les eaux étrangères.

Les organismes compétents doivent surveiller étroitement la flotte de pêche, et assurer la conformité des transactions liées aux navires. Les autorités doivent appliquer l’interdiction de sortie en mer pour les bateaux non conformes et suivre les mouvements via le système de surveillance des navires par satellite (24h/24).

La prévention de toute incursion des navires et pêcheurs locaux dans les eaux étrangères reste une priorité absolue. Plus de 170 navires à haut risque sont sous étroite surveillance. Depuis février 2023, aucune infraction n’a été enregistrée par les navires de Binh Thuân.

Selon le Service provincial de l'agriculture et de l’environnement, la province a désormais finalisé l'enregistrement de tous les bateaux de pêche aux "trois non" (non enregistrés, non immatriculés, non détenteurs d'une licence) mesurant six mètres ou plus. À ce jour, 2.710 de ces navires ont été enregistrés. De plus, 2.012 navires opérationnels ont été équipés de dispositifs VMS.

Les ports de pêche assurent une traçabilité complète des produits, avec environ 12.500 mouvements de navires recensés au premier trimestre 2025.

VNA/CVN