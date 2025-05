Binh Dinh, paradis du tourisme du Vietnam

Dans la province de Binh Dinh, située au Centre du Vietnam, le mélange harmonieux de la splendeur naturelle et de la richesse culturelle est une invitation séduisante pour tout voyageur en quête d’une expérience authentique et enrichissante.

Surnommé paradis du tourisme, Binh Dinh attire chaque année des millions de visiteurs vietnamiens et étrangers en quête de découverte et de détente. La province est renommée pour le bleu profond de la mer, les plages de sable blanc et le soleil doré ainsi que pour ses chaînes de montagnes enveloppées de brume toute l’année. Elle n’est pas seulement une destination, c’est une expérience, un voyage à travers le temps et la tradition.

Photo : VNA/CVN

Le cœur de Binh Dinh bat à Quy Nhon, une ville côtière paisible et discrète, empreinte de douceur mais fière de sa beauté naturelle. Quy Nhon est un joyau urbain qui se distingue par sa richesse naturelle et culturelle. La ville est un mélange envoûtant de paysages naturels à la beauté préservée, d’une gastronomie riche et variée, et d’un patrimoine historique et culturel profondément enraciné.

Nichée entre montagnes et mer, la ville entoure les sites enchanteurs de Ky Co, Eo Gio, et Hon Khô. La mer à Quy Nhon est d’une clarté impressionnante, caressée par les vents toute l’année, avec des matins ensoleillés et des après-midi souvent enveloppés de nuages.

L’île sauvage de Hon Khô est le royaume des forêts d’algues brunes, qui habillent les fonds marins comme de somptueux tapis de velours. Lorsque la marée se retire, les rochers se dévoilent, se parant d’un manteau d’algues vertes éclatantes. La saison des algues, de mai à juillet, est idéale pour les plongeurs désireux d’admirer les métamorphoses colorées du monde sous-marin.

Photo : VNA/CVN

La presqu’île de Nhon Ly, où se trouvent les célèbres plages de Ky Co et Eo Gio, offre un décor de carte postale : une mer limpide comme du cristal, un sable fin et blanc comme de la crème, et des falaises abruptes au charme brut. C’est ici que l’on vient contempler les plus beaux couchers de soleil du Vietnam.

Cette plage de Ky Co est un mélange parfait d’eau de mer bleue claire, de formations rocheuses majestueuses et de sable doré intact, offrant une expérience de plage mémorable au milieu d’un décor naturel spectaculaire.

Eo Gio est une merveille naturelle emblématique qui attire tous les voyageurs dans la province de Binh Dinh au Vietnam. Il s’agit d’une pente rocheuse sinueuse d’une hauteur de plus de 70 mètres. Devant le panorama stupéfiant d’Eo Gio, on ne peut qu’être émerveillé par le magnifique paysage naturel ici.

Dans les villages de pêcheurs de Binh Dinh, la vie quotidienne devient une œuvre d’art. À l’aube, les filets déployés dessinent de magnifiques formes sur l’eau, tandis que les pêcheurs ramènent leurs prises dans une lumière dorée, une scène simple mais profondément poétique. Le spectacle le plus impressionnant offert par la nature reste cependant l’apparition des baleines venant chasser près de Dê Gi ou de Hoài Hai.

À Phuong Mai, sur la zone économique de Nhon Hôi, d’immenses éoliennes tournent au rythme du vent, face aux vagues et sous un ciel azur. Ce paysage mêle avec élégance modernité et nature sauvage - symbole d’une harmonie entre technologie et environnement.

Photo : VNA/CVN

Le lagon Thi Nai est le plus grand lagon d’eau saumâtre de Binh Dinh au Vietnam, abritant un riche écosystème d’espèces aquatiques et de mangroves. La surface émeraude du lagon est entourée de forêts et de petites collines, créant un paysage pittoresque, en particulier au lever ou au coucher du soleil. Au lagon Thi Nai, on trouve Côn Chim, un îlot accueillant des milliers d’oiseaux rares. Un havre de paix pour les amoureux de la nature.

À Gành Da Hoài Hai, la nature est restée intacte : des formations rocheuses s’élèvent en strates, s’élançant vers la mer comme des remparts naturels. Depuis les hauteurs, la vue sur l’horizon mêle la puissance de l’océan et la stabilité de la terre.

Enfin, au-delà des plages, les montagnes An Toàn conservent l’âme verte de Binh Dinh. Culminant à plus de 1.200 mètres, cette région offre un climat frais, des forêts anciennes, des nuages éternels, des ruisseaux serpentant entre des rochers, des cascades secrètes, et la vie authentique des communautés montagnardes.

Un espace écologique authentique et singulier, à mille lieues de l’éclat des plages de Quy Nhon, qui révèle une autre facette, méconnue mais envoûtante, de Binh Dinh. Ces éléments se combinent harmonieusement pour faire de Binh Dinh une destination touristique à fort potentiel, transformant chaque moment passé sur place en une aventure mémorable.

VNA/CVN