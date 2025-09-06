Phu Tho s’élève au rang de centre de développement national

Grâce à la détermination et au courage du Comité du Parti, ainsi qu’à l’unité et au consensus du peuple, Phu Tho connaîtra une percée décisive et affirmera sa juste position de centre de développement de la région et du pays.

Photo : VNA/CVN

Dang Xuân Phong, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de Phu Tho, s’entretient avec l’Agence Vietnamienne d’information (VNA) sur les grandes orientations de la province pour la période 2025-2030.

Pourriez-vous résumer l’état d’esprit et la confiance des responsables, des membres du Parti et de la population à l’approche du Congrès provincial du Parti ?

Ce Congrès se tient à l’occasion de la commémoration des fêtes nationales importantes : le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, le 2 septembre. La province de Phu Tho est ornée de drapeaux et de fleurs, emplie de fierté. C’est l’occasion pour nous de revenir sur le chemin parcouru, de résumer les réalisations et les leçons apprises, et d’affirmer l’aspiration de Phu Tho à progresser dans la nouvelle ère.

L’atmosphère dans toute la province est très enthousiaste et dynamique, mais aussi pleine de responsabilités. Des zones urbaines aux zones rurales, des cadres révolutionnaires chevronnés à la jeune génération, tous se tournent vers le Congrès avec foi en la solidarité, la démocratie, la discipline, la percée et le développement. Je suis convaincu que ce consensus et cette aspiration constituent un atout majeur pour propulser la province vers une percée décisive au cours de la période à venir.

Quels sont les points forts et les leçons apprises pour renforcer la direction du Comité du Parti au cours du prochain mandat ?

La principale leçon à retenir est de maintenir l’unité et la solidarité, de s’appuyer sur le peuple, de rester en contact étroit avec lui et d’agir pour lui. Lors du mandat précédent, nous avons mis l’accent sur le renforcement du Parti sur les plans politique, idéologique, organisationnel et éthique ; nous avons renforcé l’inspection et la supervision ; et nous avons résolument combattu la corruption.

Un autre point important est l’innovation dans les méthodes de direction, la promotion du rôle exemplaire des cadres clés et l’encouragement d’un état d’esprit qui ose penser et agir. Nous avons fixé l’exigence de créer un Comité du Parti numérique et des membres du Parti numériques, pionniers de la transformation numérique pour améliorer la transparence, l’efficacité et l’efficience. À l’aube du nouveau mandat, nous sommes déterminés à continuer de bâtir un Comité du Parti "Compact - Fort - Efficace - Effective" capable de diriger la province durant sa phase de percée.

Quelles sont les orientations décisives pour la période 2025-2030 ?

De 2021 à 2025, la province a enregistré une croissance moyenne du Produit intérieur brut régional de 7,5% par an ; son économie s’est classée au sixième rang national ; le tourisme a accueilli plus de 20 millions de visiteurs par an ; et le chiffre d’affaires à l’exportation est estimé à plus de 37 milliards de dollars américains cette année. Ces résultats sont éloquents. Cependant, la qualité de la croissance n’est pas encore durable ; les infrastructures restent désynchronisées ; les services et le tourisme sont sous-développés par rapport à leur potentiel ; et les disparités régionales demeurent importantes.

Pour la prochaine période, la province a identifié quatre piliers clés de la transition. Premièrement, la réforme administrative et l’amélioration du climat d’investissement afin de supprimer les goulets d’étranglement procéduraux et de créer un environnement transparent et favorable. Deuxièmement, le développement d’infrastructures modernes et la promotion de la connectivité régionale, en mettant l’accent sur les liaisons de transport avec Hanoï, l’aéroport de Nôi Bài, les provinces du Nord-Ouest et le Delta du fleuve Rouge, ainsi que sur le renforcement des infrastructures logistiques et numériques.

Photo : VNA/CVN

Troisièmement, il s’agit d’innover dans le modèle de croissance, principalement porté par la technologie, l’innovation, la transformation numérique et l’économie verte et circulaire. Quatrièmement, il s’agit de développer la culture et les personnes, en faisant des industries culturelles et du tourisme des secteurs économiques importants.

D’ici 2030, les objectifs sont les suivants : une croissance moyenne du PIB d’environ 11 à 12% par an sur la période 2026-2030 ; un PIB par habitant atteignant 220 à 230 millions de dôngs (8.300 à 8.700 dollars) ; une contribution de l’économie numérique d’au moins 30% au PIB ; et un taux d’urbanisation supérieur à 40%.

La région touristique et culturelle de Phu Tho valorisera le patrimoine, les festivals et la culture Muong des rois Hung, en développant un complexe spirituel et culturel national. La zone agricole de haute technologie des régions montagneuses et du centre du pays se concentrera sur le développement d’une agriculture de base verte et circulaire, liée aux produits "Une commune, un produit" (OCOP) et aux chaînes de valeur durables. La province accorde une importance particulière à la planification de l’espace urbain le long de la rivière Lô et du fleuve Rouge, à la construction de nouveaux ponts, de parcs spécialisés et d’espaces créatifs pour transformer ces zones en hauts lieux architecturaux, culturels et touristiques à l’échelle nationale.

Pourriez-vous résumer les orientations du développement agricole et rural, en soulignant les priorités de la province pour la période à venir ?

L’agriculture de Phu Tho évoluera vers la sécurité, la production biologique et les applications de haute technologie, en privilégiant les produits de marque clés liés aux chaînes de valeur. Nous nous sommes fixés pour objectif de construire de nombreuses communes selon de nouvelles normes rurales avancées et exemplaires, rendant ainsi les zones rurales véritablement "vivables". La province promouvra notamment une économie agricole verte et circulaire, en favorisant les liens entre les agriculteurs, les entreprises, les coopératives, les scientifiques et l’État afin de garantir la durabilité et d’améliorer les revenus des agriculteurs.

Photo : VNA/CVN

La province met actuellement en œuvre son plan directeur à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2050, axé sur la synchronisation, la modernisation et le développement à long terme. La priorité est d’étendre le centre urbain de Viêt Tri, en le reliant à Hanoï, Nôi Bài, Vinh Phuc et Hoà Binh. Concernant les transports, nous investirons massivement dans les autoroutes interrégionales, notamment les axes Nôi Bài - Lào Cai et Phu Tho - Hoà Binh, reliant le nord-ouest à Hanoï et au centre-nord. Nous nous concentrerons également sur le développement des routes riveraines et la construction de ponts sur le fleuve Rouge et la rivière Lô afin d’élargir l’espace urbain.

Nous développerons également des systèmes logistiques modernes, des centres de transport de marchandises et des pôles de services soutenant la production et l’exportation. L’objectif est de faire de Phu Tho un pôle commercial clé au nord-ouest de la capitale, un pôle national majeur pour l’industrie, les services et le commerce.

D’ici 2045, Phu Tho sera une ville à gouvernance centralisée. La province aura alors une apparence moderne, dotée d’un système d’infrastructures synchrones, d’un développement économique durable, d’une société prospère, d’une culture progressiste et riche en identité, et d’un environnement agréable à vivre. Phu Tho deviendra un centre national et international pour l’industrie, les services et le tourisme. Un lieu de rassemblement et de diffusion de l’identité culturelle nationale, étroitement lié à l’héritage des rois Hùng.

Quel message souhaitez-vous adresser aux responsables, aux membres du Parti et à la population de la province ?

Maintenons une foi inébranlable, une unité, un consensus et une aspiration à l’ascension. Chaque responsable doit prendre l’initiative et chaque citoyen doit contribuer. En partageant la même volonté, Phu Tho réussira, s’élèvera avec force et contribuera, aux côtés de tout le pays, à entrer dans une ère de développement fort et prospère.

Dans l’atmosphère vibrante qui commémore ces journées d’automne historiques, Phu Tho s’éveille avec un nouvel esprit et une confiance renouvelée. Grâce au leadership déterminé et au courage du Comité du Parti, ainsi qu’à l’unité et au consensus de la population, Phu Tho réalisera assurément une percée et affirmera sa position méritée de pôle de développement de la région et du pays.

VNA/CVN