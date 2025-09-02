Fête nationale

La force de la solidarité apporte des réalisations globales au Vietnam

Il y a 80 ans, le 2 septembre 1945, la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui République socialiste du Vietnam) était fondée, marquant le début d’une nouvelle ère dans l’histoire nationale avec des avancées fièrement remarquables. Le 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945) est une occasion pour tout le peuple vietnamien de revenir sur ce parcours glorieux.

>> Le grand défilé célèbre l'unité, la volonté et la foi nationale

>> Policières d'élite au défilé des 80 ans

>> Les 80 ans de souveraineté célébrés par un défilé grandiose sur la place Ba Dinh

>> Panorama des moyens navals au service de la souveraineté maritime

Photo : VNA/CVN

C’est également le moment de mettre en lumière les acquis majeurs et globaux dans tous les domaines, tout en affirmant la volonté nationale d’unité, d’innovation et de détermination à construire un pays prospère, civilisé et moderne.

À cette occasion, Nguyên Thi Lan (Académie Baise, Guangxi, Chine) et Nguyên Thi Mai Lan (Institut d’Asie du Sud-Est, Université des langues étrangères et du commerce extérieur du Guangdong, Chine) ont donné leurs analyses profondes sur les réalisations du Vietnam au cours des 80 dernières années ainsi que leurs espoirs pour l’avenir.

Réalisations globales et force de l’unité

La docteure Nguyên Thi Lan, enseignante à l’Académie Baise de Guangxi, souligne : "Ce 80e anniversaire est une occasion de fierté pour rappeler la tradition patriotique et la volonté d’autonomie du peuple vietnamien, qui constitue une force immense pour surmonter toutes les difficultés".

Elle note qu’"après avoir été un pays pauvre, frappé par les conséquences de la guerre, le Vietnam s’est intégré au monde, a engagé un processus d’industrialisation et de modernisation, avec des réalisations remarquables dans les domaines politique, économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique ainsi que dans les relations internationales".

Elle ajoute : "Ces succès prouvent la juste orientation du Parti, l’unité du peuple et le sacrifice de l’armée - trois piliers fondamentaux qui ont propulsé la réforme globale du pays".

Dans le même esprit, la docteure Nguyên Thi Mai Lan, enseignante à l’Institut d’Asie du Sud-Est, partage son profond sentiment de fierté : "Je suis admirative du pays qui a su dépasser de nombreux défis et progresser continuellement malgré un contexte économique difficile et un monde en mutation".

Elle souligne que "le Vietnam ne se limite pas à des infrastructures modernes, mais a également réalisé des avancées sociales vers une société civilisée et moderne".

Elle ajoute : "Je suis particulièrement fière de la stabilité politique et de la sécurité sociale qui permettent aux citoyens de vivre en paix et dans la dignité. Le Vietnam est devenu une destination sûre et attractive en Asie du Sud-Est, hautement estimée par la communauté internationale".

Fondement du développement durable

Parmi ces progrès, l’année 2025 marque une étape importante dans la réforme administrative vietnamienne avec la simplification des structures, la fusion des provinces et villes, ainsi que l’adoption du modèle de gouvernance locale à deux niveaux. Cette initiative stratégique vise à améliorer l’efficacité de la gestion, économiser les ressources et s’adapter aux tendances de la transformation numérique et de l’intégration internationale.

La docteure Nguyên Thi Lan commente : "Le renouvellement des mentalités et la simplification des structures, selon la Résolution 66-NQ/TW du 30 avril 2025 du Politburo, témoignent de la ferme volonté du Parti et de l’État. Cette révolution administrative est une opportunité pour le Vietnam de se développer vigoureusement, en harmonie avec la mondialisation, l’industrie 4.0 et la transformation numérique".

Elle exprime son espoir que cette rationalisation réduira les coûts, limitera les étapes inefficaces et facilitera la contribution active des citoyens au développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

De son côté, la docteure Nguyên Thi Mai Lan ajoute : "Après plus d’un mois de fonctionnement du nouveau modèle administratif, les résultats préliminaires confirment la pertinence de la politique du Parti et de l’État. C’est un consensus entre ‘la volonté du Parti et le cœur du peuple’ qui permet au pays d’entrer dans une nouvelle ère de prospérité, de démocratie et de civilisation".

La diaspora vietnamienne, un lien fort avec la Patrie

En tant que Vietnamiens travaillant en Chine, ces deux expertes expriment une grande responsabilité dans la contribution au développement national. Nguyên Thi Lan affirme : "La communauté vietnamienne à l’étranger fait partie intégrante de la nation. Malgré la distance, nous restons unis par l’attachement à la Patrie, la préservation de la culture nationale et la promotion de l’image du pays à travers chaque petite activité".

Elle souligne aussi que grâce aux progrès technologiques et à la transformation numérique, la diaspora peut facilement accéder à l’information et aux ressources au pays, même à distance.

Elle espère que le Vietnam continuera d’élargir ses relations internationales et créera davantage d’opportunités pour que la communauté à l’étranger participe à la modernisation nationale.

De son côté, Nguyên Thi Mai Lan précise qu’elle enseigne la langue, la culture et l’économie vietnamiennes à des étudiants chinois et des Vietnamiens à l’étranger, participe à des conférences économiques et culturelles, et soutient les étudiants et entreprises vietnamiennes en Chine.

"Cela contribue à faire mieux connaître le Vietnam auprès des étrangers et de la diaspora, renforçant ainsi l’image positive de la patrie. Garder le lien avec la Patrie et contribuer à son développement est aussi un moyen pour la diaspora de rester connectée à ses racines", affirme-t-elle.

Depuis 80 ans, le Vietnam a parcouru un chemin remarquable, avec des succès éclatants dans tous les domaines. Les avancées dans la réforme administrative, le développement économique et la cohésion de la diaspora vietnamienne forment une base solide pour que le pays entre dans une nouvelle ère de prospérité. L’esprit d’"Unité entre la volonté du Parti et le cœur du peuple" ainsi que la détermination à innover resteront des forces motrices pour assurer un développement durable, rehaussant la position et la réputation du Vietnam sur la scène internationale.

VNA/CVN