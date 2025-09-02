Convergences entre le Vietnam et l’ONU dans l’idéal de paix et de développement

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné les similitudes remarquables entre l’histoire du Vietnam et celle de l’ONU, toutes deux nées au sortir de la Seconde Guerre mondiale et animées par un idéal commun : la paix, l’indépendance, la coopération et le développement durable.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur Dô Hùng Viêt a rappelé qu’en 1945, les Nations unies ont été fondées dans un contexte mondial de reconstruction et d’espoir. Le même jour, le 2 septembre 1945, le Président Hô Chi Minh proclamait l’indépendance de la République démocratique du Vietnam. Ces deux événements marquants ont constitué des jalons historiques ouvrant une ère nouvelle dans l’histoire mondiale et nationale.

La Charte des Nations unies et la Déclaration d’indépendance du Vietnam partagent les mêmes valeurs fondamentales : la paix, l’autodétermination des peuples, la justice et la coopération internationale, a souligné le diplomate.

En 80 ans, les Nations unies ont apporté des contributions majeures à la paix mondiale, à travers les opérations de maintien de la paix, la promotion du développement durable, la protection de l’environnement, la lutte contre les pandémies, la défense des droits humains, ainsi que la construction de cadres juridiques internationaux.

Le Vietnam, quant à lui, a surmonté des décennies de guerre et d’embargos pour devenir un acteur engagé et responsable au sein de la communauté internationale. À travers ses luttes pour l’indépendance et la réunification, notamment avec la victoire de Điện Biên Phủ en 1954, le Vietnam a inspiré de nombreux mouvements de libération à travers le monde, notamment en Afrique. Ces avancées ont également contribué à l’élargissement de l’ONU, avec un nombre record de nouveaux États membres admis en 1960.

Membre de l’ONU depuis 1977, le Vietnam est passé d’un pays recevant de l’aide internationale à un partenaire actif et respecté. Il a été élu deux fois membre non permanent du Conseil de sécurité, deux fois membre du Conseil des droits de l’homme, et participe activement aux travaux de plusieurs organes de l’ONU.

Plus de 1.000 officiers vietnamiens des forces armées et de la police ont été déployés dans les missions de maintien de la paix. Le Vietnam a également lancé plusieurs initiatives, telles que la Journée internationale de la prévention des épidémies, la Journée internationale du jeu, et la création du Groupe d’amis de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982).

En 2025, le Vietnam assumera pour la première fois la présidence de la Conférence des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS). Le pays prévoit également d’accueillir la cérémonie d’ouverture de la Convention des Nations unies sur la criminalité liée aux technologies de l'information, et d’assurer la présidence de la Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

"Le Vietnam est un exemple réussi d’un pays en développement fondé sur l’autonomie, la résilience et la confiance en soi", a affirmé l’ambassadeur Dô Hùng Viêt. Il a ajouté que les expériences du Vietnam, combinées au soutien de longue date de l’ONU, notamment en matière de santé, d'éducation, d’eau potable, ou de lutte contre la pauvreté, témoignent d’un partenariat étroit et fructueux.

Face aux défis mondiaux croissants, l’ambassadeur a exprimé sa confiance dans les fondations solides du Vietnam - une histoire glorieuse, des réalisations de développement remarquables, une politique étrangère indépendante et multilatérale - pour contribuer davantage à la paix et à la prospérité du monde.

Le Vietnam réaffirme sa volonté d’être un membre actif, un partenaire de confiance et un acteur responsable du système international, fidèle aux principes de la Charte des Nations unies et du droit international, a conclu le diplomate.

