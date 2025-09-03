Agence Vietnamienne d’Information, une source d’informations officielles et fiables

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025) et de la création de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA - Vietnam News Agency) (15 septembre 1945 - 2025), Bounnah Liazid, directeur général adjoint de l’Agence de presse algérienne (APS), a salué la coopération entre l’APS et la VNA, tout en soulignant le rôle de cette dernière.

Photo : VNA/CVN

Bounnah Liazid a adressé ses chaleureuses félicitations à la direction, aux cadres, journalistes et rédacteurs de la VNA à l’occasion de cet important événement. Il a affirmé que l’APS attachait toujours une grande importance à sa coopération multiforme avec la VNA, notamment à travers les échanges de délégations, la formation professionnelle, le partage d’expériences et de contenus d’information.

Selon lui, l’un des événements marquants de cette relation bilatérale reste le drame de 1974, au cours duquel plusieurs journalistes vietnamiens et algériens ont perdu la vie dans un accident d’avion. Il a souligné : "En mémoire de cet événement, nous avons érigé un monument commémoratif près du siège de l’APS. C’est un symbole fort de la solidarité et de l’amitié entre nos deux peuples".

Concernant la portée de la coopération, le directeur général adjoint de l’APS a estimé que les relations entre les deux agences ont contribué à garantir un flux d’informations officielles, objectives et fiables, notamment dans les périodes sensibles. L’APS fournit au public vietnamien des informations de confiance sur l’Algérie, son gouvernement et l’Afrique, et considère la VNA comme une source fiable sur le Vietnam et l’Asie.

“Canaux diplomatiques spéciaux”

Dans de nombreux cas, cette collaboration permet de contrer efficacement la désinformation et les fake news.

Dans le contexte de la transformation numérique, l’APS considère la modernisation comme une orientation incontournable. L’agence met actuellement en œuvre plusieurs projets de numérisation allant de l’édition de nouvelles au développement de plateformes multimédias. L’APS diffuse déjà un bulletin vidéo sur Internet en arabe et en tamazight, et prévoit de l’élargir à cinq autres langues : anglais, français, russe, chinois et espagnol.

Bounnah Liazid a affirmé : "L’APS dispose des fondations solides pour coopérer avec la VNA dans la production de contenus modernes, tout en préservant les valeurs traditionnelles de nos deux pays".

En ce qui concerne le rôle de la VNA, il a souligné que l’agence jouait un rôle central en tant que pont d'information entre le Vietnam et l’Algérie, fournissant des informations officielles et fiables aux médias et au public algérien sur le Vietnam et l’Asie. Il a insisté sur la nécessité pour les deux agences de renforcer leur coopération bilatérale, notamment en reflétant les positions et points de vue de chaque pays sur la scène internationale, contribuant ainsi à consolider l’amitié et les valeurs partagées.

Il a estimé que les agences de presse nationales, y compris l’APS et la VNA, doivent continuer à jouer le rôle de “canaux diplomatiques spéciaux” en fournissant des informations exactes, illustrant les engagements politiques entre les deux pays.

Enfin, il a exprimé le souhait de voir les liens de coopération journalistique entre les deux agences se renforcer davantage, notamment dans un monde confronté à de nouveaux défis en matière de communication.

VNA/CVN