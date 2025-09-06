Un 2 septembre hautement symbolique

La semaine dernière, la Une du numéro 36 a été à la hauteur des répétitions de célébration des 80 ans d’indépendance du Vietnam. Cette photo n’était qu’un aperçu de tout ce qui aura été au programme de cette festivité marquant également la Fête nationale.

>> Renforcement de la coopération politico-militaire Vietnam - Cuba

>> À la découverte de la place Ba Dinh, symbole de la fierté nationale

>> 80 ans de la Fête nationale : le Vietnam exprime ses remerciements

>> 80 ans de la Fête nationale : des dirigeants adressent leurs félicitations au Vietnam

À Hanoï, toutes les rues sont aux couleurs du drapeau national, créant une atmosphère vibrante. La cérémonie officielle débute donc à 06h30 le 2 septembre 2025 par une procession aux flambeaux traditionnelle, 21 coups de canon et surtout le passage aérien de l’armée de l’air comme pour réveiller la foule et lui souhaiter la bienvenue. Les dirigeants du Parti et de l’État s’adressent ensuite aux 30.000 participants, dans une atmosphère fort chaleureuse.

La cerise sur le gâteau est le grand défilé militaire et civil avec plus de 16.000 soldats ainsi que, pour la première fois, un contingent de 50 Vietnamiens d’outre-mer représentant 130 pays et territoires.

Le défilé se déroule avec une précision millimétrée, suivant un ordre rigoureux : la garde d’honneur ; les unités à pied ; les véhicules militaires, l’artillerie et les véhicules spéciaux de la police ; les forces armées navales ; les groupes populaires ; et finalement les délégations du secteur culturel et sportif.

Du côté des manifestations populaires, l’accent est mis sur la grande unité nationale, rassemblant les 54 groupes ethniques du pays, des anciens combattants, des ouvriers, des agriculteurs, des femmes et des jeunes.

Cette formidable parade a incontestablement illustré le Vietnam de 2025, une nation de plus en plus moderne, ouverte et fière de son indépendance et de son rayonnement international.

Cette édition 2025 est aussi marquée par la présence de quatre contingents militaires étrangers, venus défiler aux côtés des forces armées vietnamiennes. C’est une belle occasion pour le pays d’exprimer sa reconnaissance envers ses partenaires internationaux, dont le soutien a été déterminant dans le développement national.

De nombreux journalistes étrangers peuvent couvrir ces événements rendant compte pour l’occasion des réalisations spectaculaires du pays dont 250 projets majeurs d’un investissement de 1.280.000 milliards de dôngs (48,7 milliards de dollars). L’un d’entre eux est remarquable, c’est le Centre national des expositions, conçu pour accueillir de grands événements. Il entre dans l’Histoire car il abrite en son sein la salle Kim Quy (Tortue d’or). Cette dernière est désormais reconnue comme la plus grande salle d’exposition circulaire au monde avec ses 130.000 m² de superficie intérieure et ses 56 m de hauteur. Elle incarne l’héritage culturel vietnamien tout autant que l’audace technologique contemporaine.

Cette célébration de 2025 est aussi un succès pour les commerçants, notamment les hôteliers et les restaurateurs. 3.761 établissements d’hébergement, totalisant plus de 71.000 chambres, sont mobilisés. Restaurants, cafés et brasseries sont noirs de monde.

Bref, un triomphe sur toute la ligne pour un Vietnam tourné vers un avenir radieux.

Hervé Fayet/CVN