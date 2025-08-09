Le PM inspecte l’avancement des travaux de projets d'infrastructures à Phu Tho

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a poursuivi, samedi 9 août, son programme d'inspection des projets d'infrastructures dans la province de Phu Tho (Nord).

>> Le PM assiste au premier congrès de l’organisation du Parti du quartier de Tây Hô

>> Le PM demande d'achever le projet de ligne électrique 500 kV Lào Cai - Vinh Yên d'ici le 19 août

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a visité le chantier de construction du nouveau pont Phong Châu, qui enjambe le fleuve Rouge sur la route nationale 32C et relie les communes de Phùng Nguyên et Van Xuân.

Long de 383 m, avec plus de 110 m de voies d'accès de chaque côté, l'ouvrage bénéficie d'un budget de plus de 635 milliards de dôngs (24,23 millions de dollars) issu des réserves du budget central.

Lancé fin 2024, le projet a déjà achevé ses éléments structurels essentiels. Le maître d'ouvrage et l'unité de construction se sont engagés à achever la jonction du pont à temps pour le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre.

Le Premier ministre a salué le ministère de la Défense pour avoir réduit de trois mois le délai initialement prévu et économisé des coûts. Il a exprimé le souhait que les unités concernées poursuivent leurs efforts afin de terminer la construction et d'ouvrir le pont à la circulation dans les délais fixés, facilitant ainsi les déplacements des habitants.

Photo : VNA/CVN

En visitant la brigade 249 du Corps du génie (ministère de la Défense), qui exploite un pont flottant provisoire depuis l'effondrement de l'ancien pont, il a encouragé les officiers et soldats à poursuivre leurs efforts pour accomplir leur mission.

Le même jour, il a inspecté le tracé de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong passant par Phu Tho, longue de plus de 99 km, traversant 20 communes et quartiers, et nécessitant la libération de 621 ha ainsi que la réinstallation de plus de 1.800 ménages.

L'ensemble du projet ferroviaire, d'une longueur totale de 419 km, représente un investissement de plus de 203.000 milliards de dôngs (8,37 milliards de dollars) et doit débuter en décembre 2025 pour s'achever au plus tard en 2030.

Cette ligne est stratégique dans le corridor économique Kunming - Hanoï - Hai Phong, connecté à la Chine, à l'Asie centrale et à l'Europe. Le Premier ministre a demandé à Phu Tho de préparer un plan distinct pour la libération des terrains, avec un lancement prévu le 19 août.

À midi le même jour, il a examiné la proposition de la province de Phu Tho relative à la construction d'une route de 54 km reliant le quartier de Hoà Binh (ancienne province de Hoà Binh) au quartier de Viêt Tri (ancienne province de Phu Tho). Il a estimé que ce projet ouvrirait un nouvel espace de développement le long du fleuve Dà, notamment depuis la fusion des provinces de Hoà Binh, Phu Tho et Vinh Phuc en une nouvelle province de Phu Tho.

VNA/CVN